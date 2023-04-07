花蓮國中生張哲睿跑全台拍鳥 作品印成月曆入選攝影獎

花蓮縣私立海星中學國中部3年級學生張哲睿，小學五年級時愛上賞鳥，就此踏入攝影天地。為追鳥跑遍山林、海邊，將台灣特有種鳥類全部收入鏡頭下，他也拍風景、火車，美麗的攝影作品躍上花蓮一信月曆，最近更入選國立自然科學博物館主辦的「2022驚豔新視野科學攝影比賽」。

張哲睿就讀稻香國小期間，在英文家教引領下愛上賞鳥、拍鳥。他的父親張秉正是花蓮知名律師，察覺兒子對於拍鳥的熱情多過在教室學習，導師張凌偉也鼓勵適性發展，張哲睿就在家人、學校支持下，開始全台追鳥，如今已是資深鳥友。

為了拍鳥，新北的金山、野柳，新竹、大雪山等地他都去過，有時一等就要10小時；也曾追白喉笑鶇到南投杉林溪，等了許久撲空，後來卻在大雪山偶遇，成群白喉笑鶇飛過，他立刻拿起鏡頭攝下，開心到「像中樂透」。

張秉正說，兒子自己買兩本世界鳥類全鑑，翻了幾次，就把鳥類體型、特徵全記在腦海，哲睿拍鳥不帶望遠鏡，都是聽音辨形就知道鳥種，只花1年2個月找到、拍到29種台灣特有種鳥類，拍過的鳥類達400多種。除了拍鳥，張哲睿也拍火車、風景，作品被花蓮一信印製成月曆，也曾受邀在縣內外展出。

近年來哲睿愛上空拍機，無師自通學習，攝影技術日益精進，最近以拍攝花蓮豐濱鄉新社部落海梯田的作品「曙光」，入選國立自然科學博物館主辦的「2022驚豔新視野科學攝影比賽」，入選名單多為4、50歲以上，不乏攝影3、40年的老手，將於7月22日公布特優、優勝得獎作品。

張哲睿說，空拍機能夠用另一種角度看世界，讓他著迷，為了拍這張「曙光」，3度摸黑起床，凌晨不到4點就出門，直奔海邊等待最佳時刻，終於拍到喜歡的日出景像；他也會到太魯閣、海邊空拍，還曾因空拍中橫公路，發現防墜設施生鏽，公路總局人員得知後立刻更換。

海星中學校長陳海鵬說，師長正鼓勵張哲睿鳥書記錄自己的攝影之路，透過書寫，讓外界看到更多亮點。