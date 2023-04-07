快訊

陸山東艦首次駛出島鏈 這記下馬威真有專家說得那麼強？

放過小S！李文點名郭台銘、侯友宜、馬雲、賈永婕「吃相有問題」

曾被88槍案嫌犯「紅龜」剁斷雙掌！台南狠角色「囝仔昌」駕BMW自撞身亡

花蓮國中生張哲睿跑全台拍鳥 作品印成月曆入選攝影獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮海星中學國中部學生張哲睿攝影作品被花蓮一信印製成月曆，封面即是最近入選「2022驚豔新視野科學攝影比賽」的「曙光」。記者王燕華／攝影
花蓮海星中學國中部學生張哲睿攝影作品被花蓮一信印製成月曆，封面即是最近入選「2022驚豔新視野科學攝影比賽」的「曙光」。記者王燕華／攝影

花蓮縣私立海星中學國中部3年級學生張哲睿，小學五年級時愛上賞鳥，就此踏入攝影天地。為追鳥跑遍山林、海邊，將台灣特有種鳥類全部收入鏡頭下，他也拍風景、火車，美麗的攝影作品躍上花蓮一信月曆，最近更入選國立自然科學博物館主辦的「2022驚豔新視野科學攝影比賽」。

張哲睿就讀稻香國小期間，在英文家教引領下愛上賞鳥、拍鳥。他的父親張秉正是花蓮知名律師，察覺兒子對於拍鳥的熱情多過在教室學習，導師張凌偉也鼓勵適性發展，張哲睿就在家人、學校支持下，開始全台追鳥，如今已是資深鳥友。

為了拍鳥，新北的金山、野柳，新竹、大雪山等地他都去過，有時一等就要10小時；也曾追白喉笑鶇到南投杉林溪，等了許久撲空，後來卻在大雪山偶遇，成群白喉笑鶇飛過，他立刻拿起鏡頭攝下，開心到「像中樂透」。

張秉正說，兒子自己買兩本世界鳥類全鑑，翻了幾次，就把鳥類體型、特徵全記在腦海，哲睿拍鳥不帶望遠鏡，都是聽音辨形就知道鳥種，只花1年2個月找到、拍到29種台灣特有種鳥類，拍過的鳥類達400多種。除了拍鳥，張哲睿也拍火車、風景，作品被花蓮一信印製成月曆，也曾受邀在縣內外展出。

近年來哲睿愛上空拍機，無師自通學習，攝影技術日益精進，最近以拍攝花蓮豐濱鄉新社部落海梯田的作品「曙光」，入選國立自然科學博物館主辦的「2022驚豔新視野科學攝影比賽」，入選名單多為4、50歲以上，不乏攝影3、40年的老手，將於7月22日公布特優、優勝得獎作品。

張哲睿說，空拍機能夠用另一種角度看世界，讓他著迷，為了拍這張「曙光」，3度摸黑起床，凌晨不到4點就出門，直奔海邊等待最佳時刻，終於拍到喜歡的日出景像；他也會到太魯閣、海邊空拍，還曾因空拍中橫公路，發現防墜設施生鏽，公路總局人員得知後立刻更換。

海星中學校長陳海鵬說，師長正鼓勵張哲睿鳥書記錄自己的攝影之路，透過書寫，讓外界看到更多亮點。

攝影比賽 空拍機 花蓮

延伸閱讀

花蓮街友超商前喝酒起口角 他失控用水果刀插人喉

花蓮藍營基層挺侯友宜參選總統 呼籲黨中央盡速提名

史上最惡鳥類「垃圾雞」竟是外來種剋星！一口爽吞猛毒蟾蜍 去毒過程智商爆表

不一樣的素養課程 國中生用茶表達旅行、時節、愛情

相關新聞

終於等到！疫後首次校外教學 嘉縣學生樂遊童年渡假村

童年度假村董事長陳明賢與陳明順，兄弟2人都是畫家，長期推廣美感教育、食農教育，也重視環境保育，民生國小百名師生今天前往取...

龜山國小將赴南韓爭取威廉波特資格 張善政：全力支持

謝國城盃全國少棒錦標賽本屆由桃園市龜山國小奪冠，今年6月將前往韓國爭取美國威廉波特亞太區代表權，若順利獲得代表權，將前往...

華盛頓中學國際部海外升學成績亮眼 蘇雋佑同時錄取哈佛等3名校

台中市華盛頓中學國際部54名學生今年的海外升學成績優異，總計獲得美、 加、英、日等10國190多所頂尖名校錄取，獲得的獎...

花蓮國中生張哲睿跑全台拍鳥 作品印成月曆入選攝影獎

花蓮縣私立海星中學國中部3年級學生張哲睿，小學五年級時愛上賞鳥，就此踏入攝影天地。為追鳥跑遍山林、海邊，將台灣特有種鳥類...

嘉中退休教師回校在蔣介石銅像前 與師生快閃訴求言論自由

今天言論自由日，嘉義高中退休老師、桃山人文館創辦人林瑞霞，上午回嘉中舉辦「善用言論自由日，誠實面對蔣介石歷史功過」快閃活...

研發智能拐杖 全國醫療科技創意競賽僑泰高中學生奪銀

第二屆全國高中醫療科技創意競賽成績揭曉，僑泰高中雙語實驗班學生李閎業與友校學生李易宸、鍾宇宸、王祐萱等四人組隊，以「ER...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦