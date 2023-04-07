快訊

曾被88槍案嫌犯「紅龜」剁斷雙掌！台南狠角色「囝仔昌」駕BMW自撞身亡

不只靜宜女生！教部公布大學生遭詐騙出國： 4人協尋中、其中1人為港生

網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照 網怒斥：丟臉丟到國外去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」辦學生創意聯展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影

台南歸仁「全國唯一國小到大學十校聯盟」，今天舉辦「2023藝饗歸仁」學生創意聯展，展出歸仁區國小、國中、高中到大學等各級學校學子223件藝術創作。台南市政府文化局代局長陳修程稱讚「全台灣只有歸仁做得到」從國小、國中、高中到大學合力推動文化素養，這沒有5年、10年以上的努力培養是看不出成果的。

聯展今天起到16日在歸仁文化中心第一、第二畫廊展出。各校學生作品有繪畫、版畫、水墨、書法、陶藝、雕塑、紙雕、平面設計、複合媒材創作等。

主辦單位表示，這次展出作品型態多樣，「展現豐沛創意與想像，以學子視角與感受投射出獨一無二的觀點，邀請民眾共享這奇特的藝術饗宴」。

聯展由歸仁國小主辦、長榮大學承辦、聯盟協辦。主打全國唯一由國小延伸到大學的大型藝術聯展，藉此藝術展演建構歸仁十校聯盟的美學教育交流平台。

歸仁十校創意聯展今年已16屆，是歸仁最具代表性與傳承性的藝術展演活動。十校聯盟由歸仁、文化、紅瓦厝、歸南、大潭、保西等國小與歸仁國中、沙崙國中、新豐高中、長榮大學組成，是台南唯一涵蓋四級學校的教育聯盟，除歷年十校創意聯展，近年合辦「根與芽動物嘉年華」遊行活動，將資源回收垃圾製作成藝術道具，聯手推動環境教育、美學教育。

主辦單位表示，聯展展現美學教育理念方式、各級學校美學教育成果，也落實12年國教多元發展精神，鼓勵學子藝術創作、開拓美學視野，提供學子表現藝術才華的舞台，期盼以此提升地方藝術人文風氣。

今天開幕陳修程與教育局督學林純真、在地民代與十校校長出席，見證學子創作。另為象徵美學教育需從小扎根，孕育美感素養需由各級學校齊力推動，邀請陳修程等與十校校長一起繪製兔年吉祥物。

「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影
「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」今合辦學生創意聯展。記者周宗禎／攝影

長榮大學 台南

延伸閱讀

靜宜女大生疑會男網友出國失聯 大學學長說話了

台灣口罩國家隊技轉魚目混珠 負責人判關4年10月罰千萬

福建一高校招聘會 徵KTV公主挨轟…校方：企業擅加崗位

2024台灣設計展在台南 感受400年古城新生百變面貌

相關新聞

終於等到！疫後首次校外教學 嘉縣學生樂遊童年渡假村

童年度假村董事長陳明賢與陳明順，兄弟2人都是畫家，長期推廣美感教育、食農教育，也重視環境保育，民生國小百名師生今天前往取...

龜山國小將赴南韓爭取威廉波特資格 張善政：全力支持

謝國城盃全國少棒錦標賽本屆由桃園市龜山國小奪冠，今年6月將前往韓國爭取美國威廉波特亞太區代表權，若順利獲得代表權，將前往...

華盛頓中學國際部海外升學成績亮眼 蘇雋佑同時錄取哈佛等3名校

台中市華盛頓中學國際部54名學生今年的海外升學成績優異，總計獲得美、 加、英、日等10國190多所頂尖名校錄取，獲得的獎...

「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」辦學生創意聯展

台南歸仁「全國唯一國小到大學十校聯盟」，今天舉辦「2023藝饗歸仁」學生創意聯展，展出歸仁區國小、國中、高中到大學等各級...

不一樣的素養課程 國中生用茶表達旅行、時節、愛情

台南市崇明國中有老師是品茶師，把茶藝帶入課程，結合音樂、人文藝術，讓學生品茶寫詩，用不同茶種的味覺表達旅行、時節與愛情的...

愛追著老師問為什麼 大業國中1學生錄取嘉中科學班

嘉義市大業國中獲教育部核定，今年度轉型為實驗學校，嘉中科學班日前放榜，睽違6年，國三張詠森上榜，他以愛問「為什麼」出名，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦