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「全國唯一歸仁國小到大學10校聯盟」辦學生創意聯展
台南歸仁「全國唯一國小到大學十校聯盟」，今天舉辦「2023藝饗歸仁」學生創意聯展，展出歸仁區國小、國中、高中到大學等各級學校學子223件藝術創作。台南市政府文化局代局長陳修程稱讚「全台灣只有歸仁做得到」從國小、國中、高中到大學合力推動文化素養，這沒有5年、10年以上的努力培養是看不出成果的。
聯展今天起到16日在歸仁文化中心第一、第二畫廊展出。各校學生作品有繪畫、版畫、水墨、書法、陶藝、雕塑、紙雕、平面設計、複合媒材創作等。
主辦單位表示，這次展出作品型態多樣，「展現豐沛創意與想像，以學子視角與感受投射出獨一無二的觀點，邀請民眾共享這奇特的藝術饗宴」。
聯展由歸仁國小主辦、長榮大學承辦、聯盟協辦。主打全國唯一由國小延伸到大學的大型藝術聯展，藉此藝術展演建構歸仁十校聯盟的美學教育交流平台。
歸仁十校創意聯展今年已16屆，是歸仁最具代表性與傳承性的藝術展演活動。十校聯盟由歸仁、文化、紅瓦厝、歸南、大潭、保西等國小與歸仁國中、沙崙國中、新豐高中、長榮大學組成，是台南唯一涵蓋四級學校的教育聯盟，除歷年十校創意聯展，近年合辦「根與芽動物嘉年華」遊行活動，將資源回收垃圾製作成藝術道具，聯手推動環境教育、美學教育。
主辦單位表示，聯展展現美學教育理念方式、各級學校美學教育成果，也落實12年國教多元發展精神，鼓勵學子藝術創作、開拓美學視野，提供學子表現藝術才華的舞台，期盼以此提升地方藝術人文風氣。
今天開幕陳修程與教育局督學林純真、在地民代與十校校長出席，見證學子創作。另為象徵美學教育需從小扎根，孕育美感素養需由各級學校齊力推動，邀請陳修程等與十校校長一起繪製兔年吉祥物。
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