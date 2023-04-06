畫家陳明順指導蠟筆臨摹 培養雲嘉兩縣學童作畫興趣

雲林縣莿桐國小師生今天到嘉義縣番路鄉與民和國小學童一同戶外教學，畫家陳明順指導孩子們以蠟筆臨摹出具有自己筆觸的畫作，期盼培養孩子作畫興趣，成就更多畫家。

民和國小與莿桐國小師生600共多人今天在嘉縣番路鄉童年渡假村舉辦課外教學，進行國際美術議題等多元學習，嘉義縣長翁章梁、議長張明達與雲林縣副議長蔡咏鍀都出席活動，翁章梁並與孩童們一同畫畫。

學童在陳明順指導下，以國內知名畫家的作品為範本，用蠟筆重新描繪，創作出具有自己筆觸的畫作。

陳明順告訴中央社記者，今天教導孩子臨摹畫作，學習視覺、空間、色彩等美學元素欣賞與應用，期盼能培養孩子們作畫興趣，成就更多傑出畫家。

陳明順指出，歐洲畫風之所以興盛，就是將美學教育融入生活，創作能量來自生活歷練和心靈累積，小朋友要培養美學素養，可以從臨摹畫作開始，發現畫畫樂趣，打好美學欣賞基礎。

翁章梁今天畫了一隻黑貓，他說，這讓他重拾童年時畫畫的樂趣，人生最大的困擾就是一直被時間追著跑，投入繪畫可以廢寢忘食、忘掉時間。

陳明順自2013年起，連續4年獲選法國獨立沙龍、藝術家沙龍、秋季沙龍，作品於法國皇宮及塞納河畔展出，於2016年獲法國藝術家獨立沙龍協會認證為具會員身分的國際油畫家。