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華盛頓中學國際部海外升學成績亮眼 蘇雋佑同時錄取哈佛等3名校
台中市華盛頓中學國際部54名學生今年的海外升學成績優異，總計獲得美、 加、英、日等10國190多所頂尖名校錄取，獲得的獎學金合計達到6千8百萬元。其中，學生蘇雋佑更是同時錄取哈佛、普林斯頓和加州大學柏克萊分校等3所頂尖名學，創下難得的錄取紀錄。
校方說，蘇雋佑國中會考拿下5A10+及作文6級分的最佳成績，原已選擇繼續就讀華盛頓高中，後來為了一圓海外留學夢想，在與校長劉一欣討論後，自高一轉至國際部就讀，並因學業優異表現，曾獲英國倫敦政經學院獎，並因對古生物學、環境變遷等議題有濃厚興趣，去年獲得旺宏科學獎生物組銀牌。
其他學生如林文祺錄取加州大學洛杉磯分校、紐約大學和杜克大學等多所全美前50大頂尖大學、陳翊璇錄取華盛頓大學等校，以及楊承翰錄取日本早稻田大學等校，全體錄取率達98%。
國際部升學輔導主任林佳佳說，學校注重發掘每位學生的特色和性向，對於想要赴海外升學的學生，會找出其專長和想要就讀的大學，並參酌父母的期許加以輔導，找到最適合就讀的學校和主修方向。
參與學生輔導的羅琦說，楊承翰從小愛玩遊戲王卡，為了想讀懂遊戲卡上的日文，國三時透過學校的第二外語課程，選修日文，學校發現他有這方面的特色，也加以輔導，而他也在大學日文進階先修課的和日語能力檢定都拿下優異成績，高三順利錄取日本3所最強名校。
她說，學校為每位學生找出興趣和專長，並鼓勵他們多參加比賽和相關活動，在申請學校時，因為能展現出自己的熱情和實際參與，也是獲得學校青睞的重要原因。
劉一欣說，他們相信每個孩子都有最適合他發光發熱的舞台，只要透過帶領與探索，以及客製化升學輔導，不論是國內頂尖大學升學、或是海外名校留學申請，都能幫助學生及早發掘所愛，造就不同凡響的人生。
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