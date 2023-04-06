龜山國小將赴南韓爭取威廉波特資格 張善政：全力支持

謝國城盃全國少棒錦標賽本屆由桃園市龜山國小奪冠，今年6月將前往韓國爭取美國威廉波特亞太區代表權，若順利獲得代表權，將前往美國比賽，今日市府特別舉辦表揚活動，由市長張善政頒獎給少棒隊隊員。

張善政表示，他是半夜看威廉波特少棒比賽長大的，還記得台東的少棒隊，以簡陋的設備訓練，非常辛苦的培育少棒選手。現在在市府的補助及支持之下，龜山國小在此次比賽拿到5連勝的成績，一共拿下51分，僅失2分。

張善政禮拜日曾和龜山國小少棒隊一起觀賞樂天桃猿的開幕戰，他表示，這次去韓國比賽，期待能拿下威廉波特代表權，市府也會全力力挺，替球員們加油打氣，龜山國小是很傑出的學校，培養許多優秀的棒球選手。

而擔任桃園市體育會棒球委員會的議員楊家俍表示，感謝張善政力挺，延續前市長鄭文燦對棒球的付出，也感謝球員和教練在桃園深耕打拼。因之前申請棒協的補助因規定不符受阻，最後市府自己支應，張善政能親自出席，代表補助不會打折扣。