中和高中攜手國台圖策展 漫溯時光河探在地文史

新北市中和高中與國立台灣圖書館合作，即起至30日止在國台圖藝文走廊辦理「衷河：漫溯時光河—中和高中采風成果展」，展現新課綱素養導向教學設計及與國台圖共同備課成果，認識在地文史。

新北市教育局副局長劉明超今天告訴中央社記者，新北市鼓勵學校發展跨域課程，設立10個課程發展中心，做為高中課程教學的後盾，提供豐富的教學資源。

他說，中和高中與國立台灣圖書館合作與備課，在國台圖1樓藝文走廊舉辦「衷河：漫溯時光河」成果展，展現新課綱素養導向教學設計，展期至4月30日。

中和高中校長劉淑芬表示，中和高中是新北市國文課程發展中心，這次參展由國文科教師團隊示範，帶領學生踏查中和在地移民文化、河川水圳、廟宇建築，並分析史料。

新北市教育局指出，「擺接堡」是清領時期新北市的板橋區、中和區、永和區全部及土城區大部分，這次成果展中和高中連結中和區的舊地名「擺接堡」，創作特色課程「擺接風華」與「擺接行旅」。

教育局表示，成果展作品依主題分組，其中「新移民的文化融合—小人物大啟發」展覽主題中，學生與中和華新街的緬甸移民對話，瞭解新移民透過美食懷念家鄉也關心緬甸政情發展，藉由緬甸新移民的故事，找到他們在台灣安身立命的困境與挑戰。

另外，中和區以往也擁有豐厚眷村文化及濃厚宗教廟宇歷史，展覽還包括「文化光影—竹籬笆的故事」主題，理解眷村生活環境的困苦與眷村移民的背景；另也有「接海城田—安豐流水流不盡」及「精雕細刻—中和廣濟宮木雕舉隅」等主題。

劉明超表示，感謝國台圖長期以豐富的「台灣學」特色館藏，支持學校的課程規劃與教學，透過館方專業人員到學校講授，引導學生主動查找館藏資源，逐漸建構學生認識這塊成長的土地。