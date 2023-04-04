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人權教育中心率團參加韓國濟州島43事件75周年追悼活動

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
國教署人權教育資源中心帶領台灣師生前往韓國濟州島參與43事件75周年追悼活動。圖／台南女中提供
國教署人權教育資源中心帶領台灣師生前往韓國濟州島參與43事件75周年追悼活動。圖／台南女中提供

在1948年台灣有228、韓國有濟州43事件，都是影響後代的重要人權事件，國教署人權教育資源中心今年帶領台南女中等師生，前往濟州島參與43事件75周年追悼活動，期待能從其中體會到人權的價值，並深化兩地人權教育的交流。

人權中心表示，1947年台灣與濟州島有著類似的命運，都發生了軍警鎮壓平民事件，當時無差別的射殺，造成許多無辜的平民罹難。濟州43事件在韓國被噤聲許久，制定《四三事件特別法》後民眾才敢公開談論，目前4月3日已是國定紀念日，各項紀念儀式、慰靈祭與教育活動相當多，這是從濟州島擴及全韓，對於歷史真相的追尋。

台灣今年由台南女中校長洪慶在及政大韓文系教授朱立熙、郭秋雯，帶領教育學者及高中師生，一行31人前往濟州島，參與活動，受到當地關注，韓國國家電視台MBC全程跟拍報導。

南女音樂班並在現場帶來弦樂四重奏，於失蹤者碑石演出43紀念歌曲《無法入眠的南島》，還有《韓夜之花》，改編自兩國著名的傳誦歌曲《雨夜花》與《阿里郎》，感人的樂曲讓不少人動容。

濟州特別道知事吳怜勳在追悼活動中，除了感謝台灣師生代表團參與，也強調43不應該侷限於大屠殺事件，應該昇華為全國的人權民主，加強追求和解與共生。

洪慶在指出，108新課綱中轉型正義的追求與反思、公平與正義的議題均是重要的學習項目。活動中台灣高中生還到濟州大學附屬高中進行43與228事件的比較課程，課程設計中，看不到訴諸恐懼悲情或汙名，而是以融入情境的學習與討論課程，將轉型正義的教育目標設定在對未來的想像與期待。

人權中心表示，此行與濟州教育廳建立良好的互動基礎，濟州師生已預約6月中來台訪問，一起推動轉型正義。

國教署人權教育資源中心帶領台灣學生前往韓國濟州大學附屬高中，參與43與228事件的比較課程。圖／台南女中提供
國教署人權教育資源中心帶領台灣學生前往韓國濟州大學附屬高中，參與43與228事件的比較課程。圖／台南女中提供
台南女中音樂班前往韓國濟州島參與43事件75周年追悼活動，並在現場演出。圖／南女提供
台南女中音樂班前往韓國濟州島參與43事件75周年追悼活動，並在現場演出。圖／南女提供

人權 轉型正義

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