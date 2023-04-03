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跟上數位學習趨勢 全台7校獲Google認證

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
因應數位學習趨勢，教育部國教署鼓勵學校於教學中融入各項資訊科技，讓學習不再侷限於傳統教室。圖／教育部提供
因應數位學習趨勢，教育部國教署鼓勵學校於教學中融入各項資訊科技，讓學習不再侷限於傳統教室。圖／教育部提供

因應數位學習趨勢，教育部國教署鼓勵學校於教學中融入各項資訊科技，讓學習不再侷限於傳統教室。蘭陽女中自108學年度起，每學期與Google for Education Taiwan、宜蘭縣教網中心合作辦理Google Workspace工具應用於教學的教師增能工作坊，也定期舉辦跨校、跨科交流分享會，邀請東部地區高中職、國中小教師分享教學經驗，學習如何使用工具及實際教學應用，將科技軟實力帶著走，目前全台僅有7所學校通過認證。

國教署表示，「Google Reference School」認證一所學校須具備充沛的設備資源、優秀教學師資、傑出行政團隊、強大推廣能量，目前全台僅有7所學校通過認證。國立蘭陽女中歷經三年的努力，於111年3月獲得Google Reference School認證資格，更成為東部第1所通過此項國際認證的學校，也為全台第1所獲得此項國際殊榮的女子高中；同年10月，再由英文科教師簡銓蔚通過Google Certified Innovator認證，成為全台第4位創意家。

教師簡銓蔚分享，當初單純的想法，只是「想在教室裡帶來一些改變」，於是採用Google Workspace作為主要工具，初期在班上帶著學生運用手機完成線上學習單、進行線上學習活動、製作英文簡報，利用Google工具走完一學年的課程，學生也給予很多正向回饋，簡老師也在過程中更加確信，在校內推動科技輔助教學是有機會與潛力的。

同時，學生在課堂所學科技工具應用方法，不管在班級校慶活動、英語話劇比賽、社團活動、自主學習、學習歷程檔案整理等過程中，都能一一體現。在面對科技日新月異的時代，看到學生皆能將Google工具運用自如，讓科技應用軟實力成為學生可以帶著走的能力，也符應了新課綱的精神。

國教署表示，蘭陽女中持續推行科技輔助教學，從宜蘭縣擴大至東部學校，加強深化與Google for Education Taiwan、宜蘭縣教網中心的合作關係，把最新的應用方式推廣給各校，帶領校內教師與東部各校一起航向數位學習的航道。

國教署 宜蘭 英文科

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