快訊

工程師生涯總收入可達1.6億？算法曝光慘遭吐槽 老鳥揭實情

「比春節塞」蘇花改南向塞爆回堵國道5 網友困蘇澳服務區2小時半

人潮擠滿報到櫃台 桃機出入境人數預估破十萬人

高市明華國中20周年慶 師生端出精采才藝

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市明華國中弦樂團、打擊樂團、明華舞團與凡艾特等藝文團隊都獲全國賽優等、特優殊榮。20周年校慶，師生端出才藝強項替學校慶生。圖／高市教育局提供
高市明華國中弦樂團、打擊樂團、明華舞團與凡艾特等藝文團隊都獲全國賽優等、特優殊榮。20周年校慶，師生端出才藝強項替學校慶生。圖／高市教育局提供

辦學備受肯定的高雄明華國中今天慶祝創校20周年，師生以精彩舞蹈與打擊樂演出替學校慶生，展現傲人教學特色。學校預告，在教育局支持下，戶外籃球場以薄殼工法改造成極具建築美學的風雨球場，預訂5月啟用，將成北高雄青少年籃球運動基地，城市美學新亮點。

明華國中今天歡度20周年校慶，校友共聚一堂，熱鬧溫馨，現場安排氣勢磅礡的打擊樂及曼妙的舞蹈演出，展現師生多元才能，校長鄭志昇說，這是20年來「明華人」共同的資產與榮耀，也是持續成長卓越的厚實基礎。

明華國中近年會考成績名列前，各項競賽與團隊表現亦亮眼，像MTC數理研究社在全國科展、全國科學探究競賽即屢獲全國冠軍，60、61屆全國科展創下連續兩年奪得全國國中組團體冠軍的歷史紀錄。弦樂團、打擊樂團、明華舞團與凡艾特等藝文團隊都獲全國賽優等、特優殊榮。體育活動部分去年在全市班際大隊接力比賽創下單一學校勇奪2金1銀榮耀。

校長說，學校2021年在市府與教育局支持挹注下，將既有戶外籃球場以薄殼工法改造成極具建築美學的風雨球場，預計5月底落成啟用，將成為北高雄青少年籃球運動基地！

明華國中近年會考成績名列前，各項競賽與團隊表現亦亮眼，體育活動部分去年在全市班際大隊接力比賽創下單一學校勇奪2金1銀榮耀。圖／高市教育局提供
明華國中近年會考成績名列前，各項競賽與團隊表現亦亮眼，體育活動部分去年在全市班際大隊接力比賽創下單一學校勇奪2金1銀榮耀。圖／高市教育局提供
高市明華國中弦樂團、打擊樂團、明華舞團與凡艾特等藝文團隊都獲全國賽優等、特優殊榮。20周年校慶，師生以精采「舞」藝替學校慶生。圖／高市教育局提供
高市明華國中弦樂團、打擊樂團、明華舞團與凡艾特等藝文團隊都獲全國賽優等、特優殊榮。20周年校慶，師生以精采「舞」藝替學校慶生。圖／高市教育局提供

教育局 團隊

延伸閱讀

高市大仁國中2學生成功救溺 校方頒獎贈書表揚

高市國中生課堂情緒失控 持美工刀劃傷老師

高市慈善機構設「智取櫃」 避免取用愛心食物過量

高市交通局估清明連假前2天旅遊高峰 景點車流多

相關新聞

台南東山國小校園開闢地瓜田 今收成辦親子控窯樂闖關

很多人不知道台南東山也能種出好吃的地瓜。東山區公所與東山國小合作、將第二校區閒置土地開闢成大片地瓜田，選用最受業界歡迎的...

苗木之鄉國小百歲生日 賀禮總值逾百萬元

彰化縣永靖鄉號稱苗木之鄉，今天鄉內福興國小慶祝創校百年，傑出校友贈送景觀造景和老樹，禮物彰顯地方產業特色，也切合「十年樹...

高市明華國中20周年慶 師生端出精采才藝

辦學備受肯定的高雄明華國中今天慶祝創校20周年，師生以精彩舞蹈與打擊樂演出替學校慶生，展現傲人教學特色。學校預告，在教育...

球學聯盟總冠軍賽 嶺東高中過關斬將奪亞軍

嶺東高中昨舉行第五屆球學聯盟總冠軍賽，主場嶺東高中力戰前年曾打入HBL六強的新北市錦和高中，順利拿下亞軍，這也是嶺東高中...

台中退休教師爆性騷 校方受理申復

人本基金會去年9月接獲申訴，台中某公立高中楊姓物理退休教師，20多年前涉長期猥褻及性騷擾女學生，已有3名女學生指控，校方...

母抱怨國小四年級數學太複雜 網友秒解答：根本超簡單

隨時代進步，國民義務教育的教材也隨之更動，近日有一名媽媽抱怨現在國小四年級的數學題目太複雜，因此請教網友解答，對此不少網友認為題目相當簡單，題目考的是數學四則運算當中「交換率」的概念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦