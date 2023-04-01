高市明華國中20周年慶 師生端出精采才藝

辦學備受肯定的高雄明華國中今天慶祝創校20周年，師生以精彩舞蹈與打擊樂演出替學校慶生，展現傲人教學特色。學校預告，在教育局支持下，戶外籃球場以薄殼工法改造成極具建築美學的風雨球場，預訂5月啟用，將成北高雄青少年籃球運動基地，城市美學新亮點。

明華國中今天歡度20周年校慶，校友共聚一堂，熱鬧溫馨，現場安排氣勢磅礡的打擊樂及曼妙的舞蹈演出，展現師生多元才能，校長鄭志昇說，這是20年來「明華人」共同的資產與榮耀，也是持續成長卓越的厚實基礎。

明華國中近年會考成績名列前，各項競賽與團隊表現亦亮眼，像MTC數理研究社在全國科展、全國科學探究競賽即屢獲全國冠軍，60、61屆全國科展創下連續兩年奪得全國國中組團體冠軍的歷史紀錄。弦樂團、打擊樂團、明華舞團與凡艾特等藝文團隊都獲全國賽優等、特優殊榮。體育活動部分去年在全市班際大隊接力比賽創下單一學校勇奪2金1銀榮耀。