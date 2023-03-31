母抱怨國小四年級數學太複雜 網友秒解答：根本超簡單

隨時代進步，國民義務教育的教材也隨之更動，近日有一名媽媽抱怨現在國小四年級的數學題目太複雜，因此請教網友解答，對此不少網友認為題目相當簡單，題目考的是數學四則運算當中「交換率」的概念。

有一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出國小四年級的數學，該題目寫道「在下列算式中，35*125*8=1000*A*B=C，請問A+B+C會等於多少？」，原PO甚至崩潰嘆，「四年級的功課就要算這種複雜的算式？是我學的年代太久遠？還是新的教學方式不同？還是根本出錯題目？」

對此，不少網友認為題目簡單並提供解答，「35*125*8=35000=C；125*8=1000；A*B=35；A跟B就等於7、5或是 -7、-5，不過小四尚未教到負數乘法，所以是7、5，故A+B+C=35012」。

還有其他人留言表示，「建構式數學，考觀察力的」、「先看課本才來評論，國小教的都是課本有的」、「不就是結合律、分配律、交換律」、「只能說邏輯不好就會覺得複雜，就這麼簡單」、「訓練思考，其實還滿不錯的，沒有複雜的計算，這個階段就是在訓練邏輯思維」。