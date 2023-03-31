高市大仁國中2學生成功救溺 校方頒獎贈書表揚

高市大仁國中學生楊仕誠、陳建寰日前相偕釣魚，路旁大排發現1名男孩溺水求救，立即以竹竿將人拉上岸脫困。男孩母親近日致電學校感謝，學校也頒發獎狀表揚2人見義勇為精神。

楊仕誠、陳建寰就讀大仁國中一年級，26日上午楊仕誠父親載著2人到魚池釣魚，中午時結束要去用餐途中，從開啟車窗中聽到有人呼喊救命的聲音，循聲看見路旁大排裡有人溺水呼救，立即下車救援。

楊仕誠迅速在大排旁找到一支竹竿，並與父親及陳建寰一起以竹竿當輔助工具，幫助溺水者上岸脫困。獲救的男孩在一陣嗆咳後身體無大礙，楊仕誠等人也護送男孩到大寮捷運站搭捷運返家。

大仁國中今天新聞稿表示，男孩母親近日致電大仁國中感謝楊仕誠、陳建寰的善舉，讓兒子能平安返家，校方也因此獲知此事，並於28日頒發獎狀與贈書，表揚2人見義勇為精神。

楊仕誠說，28日晨會時，聽到學務處主任高榕佑請他們起立，本來一頭霧水，但聽到是因救人的事被讚許，覺得很開心，也體會到助人為快樂之本的真意。陳建寰說，很高興同學邀他去釣魚，並一起成就一件救人成功的美事。

大仁國中表示，學生能發揮仁愛心，助人不求回報，導師祁曉潔也覺得與有榮焉，校長方靜慧也深受感動，除致贈獎狀，也協同大仁國中屆齡榮退的前學務主任宋湘琴，致贈其撰寫的「豬嘴灣」一書。