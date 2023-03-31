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新北滬尾小學校百年禮堂整修完工 學生伴人瑞慶啟用

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
百年歷史的「滬尾小學校禮堂」修復完成，小學生伴百年人瑞慶啟用，共同見證歷史。 圖／紅樹林有線電視提供
百年歷史的「滬尾小學校禮堂」修復完成，小學生伴百年人瑞慶啟用，共同見證歷史。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市定古蹟，有百年歷史的「滬尾小學校禮堂」修復完成，今(31)日正式啟用，新北市文化局長龔雅雯更邀請許多貴賓，還有小學生與淡水區各學校校長一起出席慶祝，小學生伴百年人瑞慶啟用，共同見證歷史。

淡水國小一年級以及忠山實驗小學的學生，一起陪伴著台上的百歲人瑞蔣爺爺一起唱生日快樂歌，雖然今天不是人瑞生日，不過同樣也是為剛整修完成的淡水區，滬尾小學校禮堂百週年慶生。

新北市文化局長龔雅雯表示，淡水是北臺灣最重要的文化發源地之一，擁有重要的日式文化資產，同時也是學校最好的文化教育場域，滬尾小學校禮堂是日治初期淡水唯一一間小學校留存至今的校舍，也是日治時期淡水地區初等教育發展的歷史見證，2006年8月11日正式公告登錄為新北市定古蹟，修復工程自2021年3月啟動，目前已完工並自即日起免費入館參觀。

禮堂是當時典型的紅磚造公共建築，外牆上有弧拱與扶壁柱，嵌有圓拱木窗及平拱木門，融合東西方的建築風格，坐落於小山坡上，視野角度絕佳。最特別的是，它是「囧臉」古蹟成員之一，比淡水海關碼頭洋樓還多了白色眉毛和鬍子，是目前最新的拍照熱點，必須來朝聖。

除了建築特色之外，滬尾小學校禮堂規劃三大展區；舊時光的多寶格、小學校的日常課及放學後的童玩趣。「舊時光的多寶格」展示保存的遺材殘構及日治時期淡水地區的教育制度。「小學校的日常課」中的復舊教室實景是必拍的場景之一，並以動畫來呈現小學生一天的課堂生活。「放學後的童玩趣」則是日本童玩體驗區，包括沙包、劍玉、敲打達摩等傳統民俗玩具，讓民眾在動手玩中感受當時學生的下課「趣」。

小學 淡水

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