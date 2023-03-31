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「十張口，一顆心」猜1字？老師見學生答案笑翻 正解揭曉

不一樣兒童節 野柳國小學生成小小導覽解說員

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區野柳國小歡慶兒童節，讓孩子們成為一日導覽解說員，要來為到訪野柳地質公園的遊客進行地質與海洋生態的知識解說。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區野柳國小歡慶兒童節，讓孩子們成為一日導覽解說員，要來為到訪野柳地質公園的遊客進行地質與海洋生態的知識解說。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里野柳國小舉辦歡慶兒童節的活動，不是吃大餐、玩遊戲，而是要孩子將平日裡在校所學實際應用，與野柳地質公園合作，讓孩子們成為一日導覽解說員，要來為到訪野柳地質公園的遊客進行地質與海洋生態的知識解說。

野柳國小校長張錦霞說，這次的兒童節，由跳起海洋教育舞蹈的幼兒園揭開序幕，走進地質公園中，有國小學生的導覽解說，低年級的小朋友解說的是海洋生物及食魚紅綠燈，讓遊客認識綠燈可以多吃的海鮮，以及紅燈應該受到保護避免食用的海產，而中年級學生則是介紹地質公園與生態永續目標認識海草與石花，而高年級的學生則是到地質景觀區，為遊客解說地質成因，更厲害的是中、英文雙聲道都難不倒他們。

面對來自國際的旅客，孩子們也不怕生，熱情的介紹關於家鄉的海洋生態與地質，野柳國小期待透過這一場不一樣的兒童節慶祝活動，要讓孩子們將課堂上學習的知識於生活中應用，並且培養導覽解說的能力與自信心。

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