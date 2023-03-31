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精誠中學藝術紮根京劇美猴王現場演出

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣精誠中學今天邀請趨勢教育基金會真劇場到校示範演出京劇「三岔口」、「美猴王」，並進行導聆。圖／精誠中學提供
彰化縣精誠中學今天邀請趨勢教育基金會真劇場到校示範演出京劇「三岔口」、「美猴王」，並進行導聆。圖／精誠中學提供

彰化縣精誠中學今天邀請趨勢教育基金會真劇場到校示範演出京劇「三岔口」、「美猴王」，並進行導聆，校長游源忠說，透過講座示範也讓學生認識中國傳統戲曲的美好，相信也能提升孩子的藝術鑑賞力。

今天的示範演出及講座分為上午國小專場，邀請鄰近的南郭國小、中山國小、新港國小師生前來觀賞，下午則是精誠中學專場。

舞台上的美猴王身帶真功夫，加上靈氣活現的表情與幽默逗趣對白，是老少歡迎的京劇經典劇目，本次講座由三代猴王秦朗現場示範，展現齊天大聖的幽默與霸氣，還有京劇界默劇天王「三岔口」精彩演出，加上示範身段、邀請學生體驗互動，讓大家認識京劇藝術魅力。

校長游源忠也感謝國文科老師陳銀桂用心推廣藝文活動，讓孩子多元學習，認識中國傳統戲曲的美好。

彰化縣精誠中學今天邀請趨勢教育基金會真劇場到校示範演出京劇「三岔口」、「美猴王」，並進行導聆。圖／精誠中學提供
彰化縣精誠中學今天邀請趨勢教育基金會真劇場到校示範演出京劇「三岔口」、「美猴王」，並進行導聆。圖／精誠中學提供
彰化縣精誠中學今天邀請趨勢教育基金會真劇場到校示範演出京劇「三岔口」、「美猴王」，並進行導聆。圖／精誠中學提供
彰化縣精誠中學今天邀請趨勢教育基金會真劇場到校示範演出京劇「三岔口」、「美猴王」，並進行導聆。圖／精誠中學提供

京劇 劇場

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