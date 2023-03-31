君毅中學「轉」動教育 體驗胖卡微型創業並辦淨灘活動
苗栗縣私立君毅高級中學今天舉辦別出心裁的教育創新活動，邀請16輛胖卡車隊進駐校園，由進修部學生擔任助手，分組與胖卡老闆學習，實際參與胖卡餐車經營運作，讓學生有機會親身體驗微型創業的甘苦，並連續第9年辦理淨灘活動。
校方表示，胖卡餐車老闆來自全台不同地區，帶著各自的經驗和故事來到校園分享，也讓他們覺得很有意義。學生在老闆的指導下，學到了如何經營胖卡餐車，了解從設計、製作到經營管理、如何維持良好的客戶關係等實用的技巧。
進修部學生也租借2台胖卡餐車自己經營，命名為「進來旺餅舖」、「進來旺糖鋪」、「進來旺文創」，以餐飲科美食為主，資料科設計文創零錢包當作滿額禮促銷。
另外，為加強人類健康與地球環境保護，今天也連續第9年辦理淨灘活動，近800名師生從學校出發，健走至龍鳳漁港北岸沙灘，來回全長7公里，隨即展開淨灘活動，共計清理954.6公斤廢棄物，以具體行動表達對環保的支持和關注，淨灘後宣誓成為愛地球環保志工。
學生自治會會長謝秉辰說，自己是國中部直升，所以對這個活動印象特別深刻，當時採路跑的方式，所以大家比較在意成績，現在改用健走，除了增加全體的參與感，還可以認識自己生長的環境，增加對家鄉的認同，返校後大家一起享受胖卡美食，迎接快樂的連假，真的很棒。
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