「十張口，一顆心」猜一個字？老師見學生答案笑翻 正解揭曉

中文字的組合相當複雜和奧妙，其中「猜字謎」的動腦遊戲更是有趣，想像力不夠的人恐怕寫不出正解。一名老師在臉書上發文，透露學生把「十張口，一顆心」的答案寫成「自創字」，讓他笑翻直呼「答案不是這樣寫啦」。

昨（30）日一名老師在臉書社團「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見，猜字謎的第三道題目問，「十張口，一顆心」。沒想到，學生的答案竟然是自創字，上方共有十個口，分別是兩個口為一橫列，總共有五行，最下方則是一個心。對此，原PO在貼文中直呼，「第三題的猜字謎，學生讓我笑噴，答案不是這樣寫啦」。

貼文曝光後也掀起討論，不少網友紛紛表示，「好可愛」、「要有點想像力」、「出這種鬼題目」、「我有傻眼，無敵好笑」、「我以為是怙」、「考這個有何意義，又不是元宵節猜燈謎」。

也有網友曝光正確答案，就是三思而後行的「思」，「思…他只是口畫比較多個而已」。假設發揮想像力，可以把上方的「田」想成「口」中間有「十」，而一顆心就是加一個「心」字，整個合起來就是「思」。