退休物理老師涉性騷擾 中市府：若有違法定嚴懲

台中市退休楊姓物理老師涉及性騷擾案，3名陳情人去年向學校投訴。台中市教育局表示，等收到學校調查報告，嚴加檢核是否合乎規定，不排除啟動普查，如有違法定嚴懲重辦。

台中某高中退休某師性騷擾案，3位陳情人民國111年8月向學校投訴，事發於86年至91年改隸前的某國立高中時期，學校111年9月召開性別平等教育委員會並組成調查小組，調查結果3案性騷擾成立。

人本教育基金會今天召開記者會指出，去年接獲申訴楊姓教師長期猥褻、性騷擾女學生，3月性騷擾案成立結案，受害者不滿提出申覆，要求市府針對教師任教學校、學生擴大普查。

校方接受中央社記者電訪指出，今天召開會議受理成案，後續進行資料審查，在1個月內作出結論，對於是否進行普查，將依申復調查結束後審議小組建議。

市府教育局新聞稿表示，有關人本基金會要求普查此案，在去年11月30日要求學校依性別平等教育法相關規定辦理，學校性平會決議不做普查；普查需由學校依規定提性別平等教育委員會討論，將進一步要求學校嚴加辦理。

至於楊姓老師於96至97年，以及105至111年兼職私立學校代理代課教師，經詢學校目前尚未接獲該師的校園性平案件。

教育局也說明，去年黃姓校長因涉及性侵案，依法規由教育局調查，且性侵案件屬告訴乃論，全案主動移送法院偵辦，兩案情況不同。由於本案有2名當事人對調查結果正提出申復中，後續若不服申復結果，可再依規定提起救濟；全案目前尚在救濟期間，當事人可依規保障自身權益。

對於人本記者會新聞稿提到「學校性平會以門牌整編、不易送達為由，決議不必普查？」，包括校方是否有行政怠惰情形，教育局將進一步了解究辦，絕不容許因行政便利而造成任何疏漏。教育局指出，被行為人後續若需心理輔導諮商資源，學校將安排提供資源；因被行為人現已成年，如因各種因素不接受學校安排，也將提供輔導諮商資源。