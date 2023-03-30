基隆成功國小兒童節禮物5選1 培養孩童表達意見

基隆市成功國小今天提前歡度兒童節，校方先選定5種禮物，再由孩童填寫禮物券，寫下最想要的選項後持券兌換，培養孩童表達意見。市議會議長童子瑋也前往致贈小禮物，現場氣氛熱鬧。

成功國小校長陳怡君指出，往年兒童節，校方都會為孩童統一發放禮物；今年由校方先選定5種，包含螢光筆、塑膠球、自動鉛筆、尺、三角板，讓全校的孩童填寫禮物券，寫下最想要的選項，再持禮物券到幼兒廣場兌換，校方也感謝家長會協助購買禮物。

此外，陳怡君表示，感謝童子瑋近年協助成功國小爭取建設，例如正在興建可容納400人的演奏廳，還有琴房因過於老舊，在童子瑋爭取下，20間琴房已修繕完成，讓孩童可以在舒適環境下練琴。

許多孩童見到童子瑋，開心大喊「童子瑋叔叔好」，也有孩童開心地說「童子瑋叔叔要來送禮物」，童子瑋與孩童擊掌問好，也致贈小禮物。

童子瑋透過新聞稿表示，大人的世界少不了對立與紛爭，到了學校看到孩童的笑容，讓他倍感溫暖，他會繼續為各校特色班級爭取經費，讓孩童在完善的環境下為了夢想繼續努力。