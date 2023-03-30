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兒童節禮物比創意 苗栗大同國小送麥當勞引熱議

中央社／ 高雄30日電

兒童節將至，不少國民小學送的兒童節禮物十分具創意，其中苗栗市大同國小家長會贊助提供的兒童節禮物是「麥當勞點餐兌換券」引發熱議。

大同國小學童可在4種兒童組合餐中選2樣，有家長在社群網站臉書（Facebook）社團分享，直呼「大人小孩都滿意」，但也有網友憂慮讓學童吃速食是否適宜。

一名國小校長告訴中央社記者，對學生而言，「文具」實用性最高，但現在的孩童物質普遍不虞匱乏，「這些東西家長平日多半已可充分滿足」，學校也無多餘經費買其他更好的禮物，大多被動接受家長會好意。

此外，高雄市苓洲國小發布新聞稿表示，今天舉辦「最霸氣兒童節」，學生自治市團隊翻轉上下課時間，上課變10分鐘，下課40分鐘，讓學童嗨玩家長會提供的大型氣墊溜滑梯，也邀大型貨櫃車入校，讓學生體驗內輪差。

苓洲國小學童坐上貨櫃車駕駛座，直呼「原來貨櫃車的視野那麼高，如果不留意，真的看不見前方行人、車輛。」校方也準備氣球放路上，模擬貨櫃車輾過行人狀況。

鹽埕區忠孝國小帶模範、孝悌兒童上館子吃牛排，學餐桌禮儀，也獎勵獲獎學生。忠孝國小發布新聞稿表示，透過家長會向弱勢團體採購兒童節禮物，安排學生與導師、家長合影，也護貝照片讓孩子收藏有溫度的回憶。

忠孝國小校長陳宜亨說，史姓兄弟今年同獲孝悌楷模獎，兩人的媽媽罹患罕見疾病，兩兄弟年紀雖小，卻擔負起照護與陪伴媽媽責任，甚至幫媽媽擺攤分擔家計。

路竹區北嶺國小附設幼兒園送大班幼兒「阿里山之旅」，15名幼童和老師搭火車出遊，孩子昨天在岡山火車站與家人擁抱後，展開2天1夜之旅，師生們在阿里山體驗日出、雲海、晚霞、森林及鐵路。

兒童節 小學

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