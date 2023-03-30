台南保東國小贏得黑客松全國賽雙銅 理由是這個

台南市關廟區保東國小加「STEM數位跨域創意創新運算思維」學生黑客松全國賽，2組學生都獲銅牌。市長黃偉哲今天鼓勵師生再接再厲，培養數位跨域整合力。

保東國小校長張茵倩表示，學校將專題式導向學習(PBL)結合STEM的課程模式當中，參賽學生以「無齡無礙」為主軸，結合數位科技，動手做出多款數位產品，此次主要分享三項重要的產出作品。

學生運用Arduino設計「悅生．樂聲」，製作出鋼琴、選歌器、鼓、鈸、踢踏舞機及黑膠唱片機，藉此訓練行動力、肌耐力和靈活度，其中踢踏舞機也可以作為跳繩機，達到居家運動。

張茵倩說，學生也運用Teachable Machine、Stretch及Scratch創作出「關心你我EACH來」智能無礙機器人。實地訪談建立資料庫，做出可對話、可語音辨識及三種語言的機器人，陪伴你我聊到心坎裡。學生還運用EduVenture VR結合自己拍攝的360家中全景圖，人人做出一款「Remember Me」的VR，喚起大家隱藏在內心深處的記憶和感受，將彼此的故事化為永恆，達到記憶的傳承。

參賽學生徐睿妤表示，訓練到比賽過程除更精進程式撰寫能力，也學到從多方面角度看待事情，觀察與分析生活中看似平凡無奇，實則重要的關鍵問題。學生蘇峰朔表示，老師在課堂引導，讓同學學會翻轉問題，從旁切入按步就班解決困難，最終達到問題核心，做出令社區長者滿意的作品，相當有成就感。

張茵倩說，師生透過STEM教育等專案，讓大家置身積極思考的教學情境，每個人都像一群實習生，不再僅以學生角度學習，而是真正獨當一面做個創作作品的發想家，為了達到輕巧便利與永久保存，作品已完成數位化，歡迎透過APP或至學校網站隨時體驗。

黃偉哲表示，目前全市計有6校參與廣達文教基金會合作推動「設計學習」計畫，其中保東國小今年1月辦理全市成果發表會，展現學生從創意發想、情境分析、透過資訊科技工具產出作品，具體呈現實作及問題解決力，期待有更亮麗的表現。