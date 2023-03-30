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最棒兒童節禮物 城隍爺爺贈潔牙組守護嘉市學童口腔健康

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府上午在世賢國小舉行「兒童幫助兒童、城隍爺爺一起傳幸福」學童潔牙組捐贈活動，嘉邑城隍廟捐贈國小及公立幼兒園學童共1萬8千份潔牙組。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在世賢國小舉行「兒童幫助兒童、城隍爺爺一起傳幸福」學童潔牙組捐贈活動，嘉邑城隍廟捐贈國小及公立幼兒園學童共1萬8千份潔牙組。圖／嘉市府提供

嘉義市慶祝兒童節，今天上午在世賢國小舉行「兒童幫助兒童、城隍爺爺一起傳幸福」學童潔牙組捐贈活動，嘉邑城隍廟捐贈嘉市國小及公立幼兒園學童共1萬8千份潔牙組，守護孩子健康快樂成長。市長黃敏惠代表受贈，回贈城隍廟董事長賴永川感謝狀，孩子洋溢笑容。

世賢附幼小朋友精彩太鼓表演揭幕，開心舞動鼓棒和擊鼓動作展現朝氣活力，接著世賢國小六年級郭千睿、王楷熙，說相聲帶出世賢兒童節活動，「兒童幫助兒童」行動方案，透過跳蚤市場義賣行動，將所得捐助慈善團體及土耳其大地震受災兒童，展現兒童對世界脈動充滿敏銳度，開拓寬闊的國際觀，並將想法化為實際行動。

黃敏惠感謝城隍廟關心學童健康，贈送兒童潔牙組，傳送幸福給所有小朋友，讓幸福城市幸福再加分，增添兒童節歡樂氣氛，嘉市四大教育綱領「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」四大願景教育理念，世賢國小「兒童幫助兒童」行動，將聯合國永續發展目標融入校本課程，規畫跳蚤市場的義賣行動，將所得捐助慈善團體及土敘大地震的受災兒童，將精神轉化成行動，展現美善優良品德和正向行動能力，培養孩子成為世界小公民。

賴永川說，城隍廟董監事秉持城隍爺守護民眾健康理念，兒童節為兒童準備實用禮物，希望學童養成主動刷牙好習慣，降低蛀牙，學會正確潔牙，帶動全家落實潔牙健康。

嘉義市府上午在世賢國小舉行「兒童幫助兒童、城隍爺爺一起傳幸福」學童潔牙組捐贈活動，嘉邑城隍廟捐贈國小及公立幼兒園學童共1萬8千份潔牙組，市長黃敏惠(右二)代表受贈，回贈城隍廟董事長賴永川（左二）感謝狀。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在世賢國小舉行「兒童幫助兒童、城隍爺爺一起傳幸福」學童潔牙組捐贈活動，嘉邑城隍廟捐贈國小及公立幼兒園學童共1萬8千份潔牙組，市長黃敏惠(右二)代表受贈，回贈城隍廟董事長賴永川（左二）感謝狀。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在世賢國小舉行「兒童幫助兒童、城隍爺爺一起傳幸福」學童潔牙組捐贈活動，嘉邑城隍廟捐贈國小及公立幼兒園學童共1萬8千份潔牙組。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在世賢國小舉行「兒童幫助兒童、城隍爺爺一起傳幸福」學童潔牙組捐贈活動，嘉邑城隍廟捐贈國小及公立幼兒園學童共1萬8千份潔牙組。圖／嘉市府提供

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