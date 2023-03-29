快訊

新竹湖口驚傳19歲女子落軌 慘遭自強號撞擊亡

27日劫車逃亡今被逮！ 屏東監獄受刑人傍晚這處落網

淡水竹圍國小跳蚤市集講英文 學童體驗當老闆的感覺

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區竹圍國小舉辦了兒童節英語跳蚤市集活動，學生體驗當老闆的感覺。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區竹圍國小舉辦了兒童節英語跳蚤市集活動，學生體驗當老闆的感覺。 圖／紅樹林有線電視提供

下星期就是小朋友最期待的兒童節淡水區竹圍國小昨(28)日就舉辦了兒童節英語跳蚤市集活動，學生體驗當老闆的感覺，並只能用英文來進行買賣溝通，不只是可以玩好玩的遊戲，還能夠學習用英語買賣一舉兩得。

竹圍國小校長蔣承志表示，在這一次學校舉辦了英語市集活動，不僅是讓學生能夠買到自己想要的東西，還必需用英語來完成，更讓他們體驗當老闆的感覺，而說到買賣交易，這次活動也邀請到淡水第一信用合作社的襄理，來為小朋友教導金融知識，更重要的是教大家怎麼防詐騙

淡水一信襄理王筱菁表示，這次透過影片還有實際的案例教學，讓小朋友們可以了解金融機構常常遇到許多各種詐騙花招，更要大家記住回去跟家長宣導。

校長蔣承志表示，藉市集的買賣活動，結合淡水一信的金融知識教導，讓孩子從遊戲中享受自主、陪伴、驚喜、探索的歷程，將這多元及豐富且具有創意融合各種知識活動，讓學生能夠從玩樂中學習，過一個開心的兒童節。

淡水 兒童節 詐騙

延伸閱讀

T1聯盟／來球場過兒童節！獵鷹推樂園主題周

全校都是放牛班！市區國小栽玉米迎水牛製牛糞薰香

開心慶祝兒童節 4/1-5這些地方設籍北市學童有優惠

「新北河濱FUN電趣」兒童節免費騎車 悠遊賞花一次滿足

相關新聞

全校都是放牛班！市區國小栽玉米迎水牛製牛糞薰香

高雄市新上國小今天將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節，讓沒看過牛的小朋友超開心。新上今年的兒童節活動都跟牛有關，...

影／盧秀燕今與千餘位健康模範兒童合影 10字閃電致詞不拖時間

慶祝兒童節活動，台中市教育局今在市立中港高中體育館，舉辦112年模範兒童暨健康兒童表揚活動，全市250所公私立國小六年級...

北市國中便服日穿短褲、短裙遭罵礙眼 校方：主任媽媽心態善意提醒

台灣青年民主協會在臉書指出，台北市大同區某國中開放學生在便服日穿著自己喜歡的衣服上學，日前卻把國一、二學生召集到禮堂，體...

高鐵嘉義站贈票 助朴子國中弱勢學生實現出遊夢

高鐵嘉義站贈票助弱勢學生實現搭高鐵夢想，嘉義縣朴子國中資源班師生今齊聚高鐵嘉義站大廳，帶著歡喜雀躍的心情踏上台北之旅，在...

民代批高中生憾事台中市府慢半拍 教育局：按程序加速進行

上月，台中市某高中生疑遭師長霸凌，在家中發生憾事，事件曝光引發外界撻伐。台中市議員周永鴻指出，中市府處理流程被動又緩慢，...

腰痛養傷含淚辛苦練金牌 路竹高中小將站上世界舞台奪3金

在世界青少年舉重錦標賽昨天在阿爾巴尼亞首都都拉斯舉行，賽程才開始不久，中華舉重代表隊高二小將潘幸甄第一次站上世界的舉重舞台，就分別奪下女子49公斤級抓舉73公斤、挺舉90公斤和總合163公斤三面金牌榮耀，今天她的爸媽來到路竹高中感謝校方、教練的用心栽培，讓愛家又孝順的潘幸甄邁向卓越為國爭光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦