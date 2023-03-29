淡水竹圍國小跳蚤市集講英文 學童體驗當老闆的感覺

下星期就是小朋友最期待的兒童節，淡水區竹圍國小昨(28)日就舉辦了兒童節英語跳蚤市集活動，學生體驗當老闆的感覺，並只能用英文來進行買賣溝通，不只是可以玩好玩的遊戲，還能夠學習用英語買賣一舉兩得。

竹圍國小校長蔣承志表示，在這一次學校舉辦了英語市集活動，不僅是讓學生能夠買到自己想要的東西，還必需用英語來完成，更讓他們體驗當老闆的感覺，而說到買賣交易，這次活動也邀請到淡水第一信用合作社的襄理，來為小朋友教導金融知識，更重要的是教大家怎麼防詐騙。

淡水一信襄理王筱菁表示，這次透過影片還有實際的案例教學，讓小朋友們可以了解金融機構常常遇到許多各種詐騙花招，更要大家記住回去跟家長宣導。

校長蔣承志表示，藉市集的買賣活動，結合淡水一信的金融知識教導，讓孩子從遊戲中享受自主、陪伴、驚喜、探索的歷程，將這多元及豐富且具有創意融合各種知識活動，讓學生能夠從玩樂中學習，過一個開心的兒童節。