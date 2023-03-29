雙溪高中繁星開出亮眼成績 已有28位準大學生
雙溪高中112年繁星放榜，維持歷年超高水準的錄取率，26人報名24人上榜，更有8位學生錄取國立大學，加上比繁星更早的特殊選才、體育獨招4位同學，學校已經有28位準大學生，開出亮眼成績單。
雙溪高中今年高三畢業生透過繁星計畫和獨立招生，都錄取自己的第一志願，包括許宸豪錄取國體民俗體育系，連鈺淳錄取國立台中教育大學數學教育系，蘇子涵錄取國立台南大學特教系，李安翊錄取台師大體育系，整體錄取率達九成以上。特別是錄取台師大體育系的李安翊過去一年來，在田徑八百公尺項目屢屢突破大會紀錄，未來前途看好，有機會突破更多紀錄。
許宸豪同學在雙溪高中期間，擔任龍隊隊長，鼓勵與協助教練指導同學、學弟們不遺餘力，並且在學校各項表演活動中，表現稱職、出色。在今年初也跨國傳承民俗舞龍技藝—國際交流串連中華文化，讓在偏鄉的學子們知道體育績優點亮偏鄉教育有無限可能。
雙溪高中校長葉俊士說，雙溪高中長期著重在學生多元展能和適性發展，學生都如願考上理想的學校科系，恭賀同學之餘，也提醒孩子要懂得感恩，感謝老師過去三年的指導、學測放榜後一路幫忙進行落點分析、升學輔導等等，終於在今天開花結果，準備下一段旅程，期許各位準大學生，鵬程萬里、展翅高飛。
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