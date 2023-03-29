快訊

新竹湖口驚傳19歲女子落軌 慘遭自強號撞擊亡

27日劫車逃亡今被逮！ 屏東監獄受刑人傍晚這處落網

雙溪高中繁星開出亮眼成績 已有28位準大學生

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪高中112年繁星放榜，已經有28位準大學生，開出亮眼成績單。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中112年繁星放榜，已經有28位準大學生，開出亮眼成績單。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪高中112年繁星放榜，維持歷年超高水準的錄取率，26人報名24人上榜，更有8位學生錄取國立大學，加上比繁星更早的特殊選才、體育獨招4位同學，學校已經有28位準大學生，開出亮眼成績單。

雙溪高中今年高三畢業生透過繁星計畫和獨立招生，都錄取自己的第一志願，包括許宸豪錄取國體民俗體育系，連鈺淳錄取國立台中教育大學數學教育系，蘇子涵錄取國立台南大學特教系，李安翊錄取台師大體育系，整體錄取率達九成以上。特別是錄取台師大體育系的李安翊過去一年來，在田徑八百公尺項目屢屢突破大會紀錄，未來前途看好，有機會突破更多紀錄。

許宸豪同學在雙溪高中期間，擔任龍隊隊長，鼓勵與協助教練指導同學、學弟們不遺餘力，並且在學校各項表演活動中，表現稱職、出色。在今年初也跨國傳承民俗舞龍技藝—國際交流串連中華文化，讓在偏鄉的學子們知道體育績優點亮偏鄉教育有無限可能。

雙溪高中校長葉俊士說，雙溪高中長期著重在學生多元展能和適性發展，學生都如願考上理想的學校科系，恭賀同學之餘，也提醒孩子要懂得感恩，感謝老師過去三年的指導、學測放榜後一路幫忙進行落點分析、升學輔導等等，終於在今天開花結果，準備下一段旅程，期許各位準大學生，鵬程萬里、展翅高飛。

雙溪高中 體育 繁星

延伸閱讀

高雄這間高中獨招繁星大放異彩 台清交成政全榜上有名

繁星放榜班級座位大風吹！ 同學一句話讓個申學生心碎：有點被歧視

繁星放榜斗南高中錄取率7成 機械系夯到「可組校友會」

文山高中繁星59人上榜 女學生迷針灸把脈錄取中醫系

相關新聞

全校都是放牛班！市區國小栽玉米迎水牛製牛糞薰香

高雄市新上國小今天將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節，讓沒看過牛的小朋友超開心。新上今年的兒童節活動都跟牛有關，...

影／盧秀燕今與千餘位健康模範兒童合影 10字閃電致詞不拖時間

慶祝兒童節活動，台中市教育局今在市立中港高中體育館，舉辦112年模範兒童暨健康兒童表揚活動，全市250所公私立國小六年級...

北市國中便服日穿短褲、短裙遭罵礙眼 校方：主任媽媽心態善意提醒

台灣青年民主協會在臉書指出，台北市大同區某國中開放學生在便服日穿著自己喜歡的衣服上學，日前卻把國一、二學生召集到禮堂，體...

高鐵嘉義站贈票 助朴子國中弱勢學生實現出遊夢

高鐵嘉義站贈票助弱勢學生實現搭高鐵夢想，嘉義縣朴子國中資源班師生今齊聚高鐵嘉義站大廳，帶著歡喜雀躍的心情踏上台北之旅，在...

民代批高中生憾事台中市府慢半拍 教育局：按程序加速進行

上月，台中市某高中生疑遭師長霸凌，在家中發生憾事，事件曝光引發外界撻伐。台中市議員周永鴻指出，中市府處理流程被動又緩慢，...

腰痛養傷含淚辛苦練金牌 路竹高中小將站上世界舞台奪3金

在世界青少年舉重錦標賽昨天在阿爾巴尼亞首都都拉斯舉行，賽程才開始不久，中華舉重代表隊高二小將潘幸甄第一次站上世界的舉重舞台，就分別奪下女子49公斤級抓舉73公斤、挺舉90公斤和總合163公斤三面金牌榮耀，今天她的爸媽來到路竹高中感謝校方、教練的用心栽培，讓愛家又孝順的潘幸甄邁向卓越為國爭光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦