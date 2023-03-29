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111年國人圖書館借閱數逾九千萬冊創新高 最愛哲學類書

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國家圖書館表揚整體閱讀力表現績優城市(縣市人口未達40萬人組)。圖／國家圖書館提供
國家圖書館表揚整體閱讀力表現績優城市(縣市人口未達40萬人組)。圖／國家圖書館提供

國家圖書館今天公布「111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，實體書與電子書利用全面成長，國人去年共借9311萬冊書，創下新高數字，數據也發現，男性讀者閱讀力大增，兒童與幼兒借閱數也雙雙成長，疫情之下，哲學與文學類書仍最受民眾喜歡，今年借閱排行榜有多位台灣作家入榜，是最具「台味」的一次閱讀榜單。

報告指出，111年度借閱9,3111萬冊，比110年成長33.45%，創下新高，全年進館總人次8631萬人次，平均每位國人進館3.53次，累積辦證數2002萬張，較110年成長3.95%。此外，電子書閱讀持續成長，110年電子書借閱總冊數806萬冊、111年增加127萬冊。

往年女性為借閱書籍大宗，111年男性借閱冊數達4577萬冊，借閱率為49.16％，借閱力大增，與女性不相上下。年齡方面，35至44歲仍為最高，0至5歲與6至11歲讀者的借閱率也雙雙成長，國圖館長曾淑賢表示，應該是推動幼兒、兒童閱讀的成效反應。

借閱排行榜方面，《原子習慣》仍是最大贏家，一共有七冊哲學類書《被討厭的勇氣》、《蔡康永的情商課》等入到排行榜前20名，顯示民眾渴望透過閱讀得到心靈成長與滿足。

理財熱也持續延燒，此次共有《致富心態》、《灰階思考》、《人生實用商學院》等六冊圖書上榜，本土作品方面，作家大師兄、吳淡如、賴佩霞等的作品也入榜，曾淑賢表示，台灣作家大放異彩，是歷年最具台味的年度讀者最愛榜單。

縣市閱讀風氣方面，整體閱讀力表現績優城市，直轄市組有台北市、台南市、高雄市入選，縣市人口40萬以上組則為新竹縣、苗栗縣、屏東縣。台東縣、澎湖縣、金門縣則入選縣市人口40萬以下組。

國家圖書館表揚整體閱讀力表現績優城市(縣市人口達40萬人組)。圖／國家圖書館提供
國家圖書館表揚整體閱讀力表現績優城市(縣市人口達40萬人組)。圖／國家圖書館提供

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