全校都是放牛班！市區國小栽玉米迎水牛製牛糞薰香

高雄市新上國小今天將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節，讓沒看過牛的小朋友超開心。新上今年的兒童節活動都跟牛有關，有犇牛及萌牛的河堤曼波路跑、牛牛現場犁田農家樂、玉米收割餵牛趣、鬥牛士之歌演奏，還有我是「糞」青薰香秀及牛牛愛拍照等，全校頓時都成了名副其實的「放牛班」。

新上國小長期推動食農教育，學校行政團隊希望帶著學生從早期的「牛耕文化」，來了解台灣農村文化與精神。在校長王彥嵓的奔走下，與自然農俱樂部的青年高一鑫合作，真的將一頭牛從彰化運來高雄。

為了迎接這頭牛嬌客，學校寒假期間就在校園種下了150株玉米，準備當成牛的食物。各班孩子親自收割玉米梗餵食牛，牛也在操場的草皮上「犁田」，讓孩子親眼瞧瞧早期台灣農業中不可或缺的水牛是多厲害的角色，也讓孩子了解到原來農家不吃牛是有原因的，體會生命教育的可貴。

而活動的另一個高潮是「牛糞變黃金」，幸運抽中的300名學生可以親手製作牛糞薰香，老師也接續下午進修，聽牛故事做糞香，從中了解循環農業的重要，帶學生實踐SDGs的全球環境議題。

新上國小幼稚園幼童王奕哲一看到牛，就開心的拉著小朋友一睹水牛真面目。在國外長大的低年級學童隋安卓說，看到這麼大隻的水牛出現在操場，很想靠近去摸摸牠。幸運抽中用牛糞製作薰香的陳亮穎說，這真的是最特別的兒童節禮物了。

高一鑫表示，牛耕隊的成立就是要保留台灣牛耕文化的精神，同時提倡友善耕作、探索農村文化，希望現在的孩子從水牛中看到生命的價值，不枉辛苦大老遠的牽著一頭牛來學校。