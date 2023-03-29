快訊

前夫家暴還開車撞她 服裝設計家林璟如走過絕望

76歲父欠稅418萬脫產擺爛遭關看守所 陳庭妮被瞞震驚

墨西哥移民拘留所大火吞噬40條人命 警衛「見死不救」

全校都是放牛班！市區國小栽玉米迎水牛製牛糞薰香

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市新上國小將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節。圖／新上國小提供
高雄市新上國小將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節。圖／新上國小提供

高雄市新上國小今天將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節，讓沒看過牛的小朋友超開心。新上今年的兒童節活動都跟牛有關，有犇牛及萌牛的河堤曼波路跑、牛牛現場犁田農家樂、玉米收割餵牛趣、鬥牛士之歌演奏，還有我是「糞」青薰香秀及牛牛愛拍照等，全校頓時都成了名副其實的「放牛班」。

新上國小長期推動食農教育，學校行政團隊希望帶著學生從早期的「牛耕文化」，來了解台灣農村文化與精神。在校長王彥嵓的奔走下，與自然農俱樂部的青年高一鑫合作，真的將一頭牛從彰化運來高雄。

為了迎接這頭牛嬌客，學校寒假期間就在校園種下了150株玉米，準備當成牛的食物。各班孩子親自收割玉米梗餵食牛，牛也在操場的草皮上「犁田」，讓孩子親眼瞧瞧早期台灣農業中不可或缺的水牛是多厲害的角色，也讓孩子了解到原來農家不吃牛是有原因的，體會生命教育的可貴。

而活動的另一個高潮是「牛糞變黃金」，幸運抽中的300名學生可以親手製作牛糞薰香，老師也接續下午進修，聽牛故事做糞香，從中了解循環農業的重要，帶學生實踐SDGs的全球環境議題。

新上國小幼稚園幼童王奕哲一看到牛，就開心的拉著小朋友一睹水牛真面目。在國外長大的低年級學童隋安卓說，看到這麼大隻的水牛出現在操場，很想靠近去摸摸牠。幸運抽中用牛糞製作薰香的陳亮穎說，這真的是最特別的兒童節禮物了。

高一鑫表示，牛耕隊的成立就是要保留台灣牛耕文化的精神，同時提倡友善耕作、探索農村文化，希望現在的孩子從水牛中看到生命的價值，不枉辛苦大老遠的牽著一頭牛來學校。

校長王彥嵓說，食農教育中讓學生了解「牛耕文化」是重要的一環，了解源頭才能更珍惜現在吃到的每一口米飯，再透過親自種植，更能感受水牛對人的重要，也才會懂得感恩及對生命與土地的尊重。看到孩子們從期待牛的到來到真正親近牛都超級興奮，這個兒童節果真喜從「牛」來！

高雄市新上國小將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節。圖／新上國小提供
高雄市新上國小將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節。圖／新上國小提供
高雄市新上國小將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節。圖／新上國小提供
高雄市新上國小將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節。圖／新上國小提供
高雄市新上國小在校園種玉米餵水牛。圖／新上國小提供
高雄市新上國小在校園種玉米餵水牛。圖／新上國小提供
高雄市新上國小在校園種玉米餵水牛。圖／新上國小提供
高雄市新上國小在校園種玉米餵水牛。圖／新上國小提供
高雄市新上國小將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節。圖／新上國小提供
高雄市新上國小將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節。圖／新上國小提供

水牛 兒童節 食農教育

延伸閱讀

「新北河濱FUN電趣」兒童節免費騎車 悠遊賞花一次滿足

攀樹、認識鳥類 東山國小學童開心過兒童節

黃子佼顧小孩累到秒睡 嫌「開機」太浪費體力

黑人混血兒頂玉米辮頭參加畢典 日高校稱「違反髮禁」帶到二樓隔離

相關新聞

北市國中便服日穿短褲、短裙遭罵礙眼 校方：主任媽媽心態善意提醒

台灣青年民主協會在臉書指出，台北市大同區某國中開放學生在便服日穿著自己喜歡的衣服上學，日前卻把國一、二學生召集到禮堂，體...

高中生疑遭霸凌輕生 學務主任致歉：無迫害強迫退學

台中市某公立高中生疑遭師長霸凌輕生，學務主任停聘3個月接受調查；學務主任今天為無法提供足夠友善的校園環境致歉，他強調，絕...

從資優生到被栽贓偷錢…高中生遭7名師長霸凌4個月 千字還原台版黑暗榮耀

台中豐原高中2月發生學生輕生憾事，經人本教育基金會調查發現，該生被該校學務主任、教官當成罪犯栽贓偷錢、多次搜查書包、記過逼休學，甚至主任教官對其他同學說「該生就是社會的敗類、垃圾，你不要跟他在一起」。

小學露營集體罰跪...團體秩序怎教？ 學者：應「講理」非「講力」

高雄某間國小近期舉辦2天1夜畢業露營活動，共計超過300位小五學生參加，沒想到遭投訴負責營隊活動的委外值夜輔導員疑似情緒失控，叫醒上百位仍在睡夢中的學生，到帳篷外罰跪、飆罵髒話，家長痛批校方管理疏失，放縱活動廠商不當管教。

遇二級震後觀賞311震災題材影片 兒童節學童觀影更有感

迎接兒童節到來，嘉義市志航國小舉辦一系列結合課程與兒童行動的規畫，家長會更到影城包場看電影慶祝兒童節，觀影活動當天上午剛...

獎金貼家用 潘幸甄破紀錄 勇奪世界青少年舉重錦標賽金牌

高雄市路竹高中高二體育班學生潘幸甄昨天在阿爾巴尼亞首都都拉斯市，參加2023IWF世界青少年舉重錦標賽，一下勇奪抓舉、挺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦