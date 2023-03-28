攀樹、認識鳥類 東山國小學童開心過兒童節

汐止東山國小是森林小學，學校的兒童節就結合生態安排了一系列的活動，今(28)日和野鳥保育協會合辦，有認識鳥類的課程之外，還邀請專業教練，讓全校小朋友都體驗拉繩索攀樹，過一個有趣豐富的兒童節。

進到校園裡，遠看小朋友們都吊在樹上，仔細一看，他們都開心的在體驗攀樹的樂趣，為了慶祝兒童節，學校和野鳥保育協會結合，安排了一系列的課程，當天學生們身上綁繩索，慢慢的手腳並用攀上百年茄苳樹的頂端，不止親近大樹，更要培養勇氣與信心，有學生挑戰爬上最頂端。

東山國小學生表示，剛剛攀到最高的感覺很刺激可是呼吸會很困難，但是在上面的時候一點害怕都感覺不到，只覺得很好玩，一心只想達到最頂端。

不一樣的兒童節，當天安排了攀樹、藍染還有認識鳥類等三大主題，讓一到六年級輪流體驗，像是藍染則是利用蘇木將白色環保袋透過這自然顏料上色，成為獨一無二，至於二樓則是野鳥保育協會做解說，認識鳥類，這次特別介紹是台灣獨有的五色鳥。

學生說，這次兒童節活動很豐富，尤其學校也請到野鳥協會教一些關於鳥的知識，覺得很好玩，其中最喜歡野鳥課程，因為可以認識很多鳥類還可以知道鳥類的叫聲和習性。

東山國小校長林秀雲表示，今年兒童節呼應新北教育局的新北童樂節，搶救元宇宙愛無極限的活動，學校這次大手牽小手，帶著小朋友一起過關，今年特別設計了三個關卡，攀樹透過野鳥保護協會贊助經費，讓孩子們可以決定自己要攀爬的高度，第二個關卡設計的是植物染的活動，第三個比較特別的關卡就是今年特別邀請野鳥協會來，讓孩子們更了解環境保護以及愛護生態的重要性。