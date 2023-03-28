快訊

清明連假天氣一次看！鋒面這日通過轉涼 降雨熱區曝光

郭台銘12天訪美之旅 首日三項行程曝光「皆不公開採訪」

進口蛋來了！全聯這些門市明買得到 每人限購2盒、價格曝光

十分國小十分快樂 圖書館啟用老幼一起共讀

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
新北市平溪區十分國小進行圖書館整建完工揭牌儀式，111教育發展協進會並致贈價值近2萬元的圖書繪本，透過與學生對話及共讀，同享歡樂時光。 圖／觀天下有線電視提供
新北市平溪區十分國小進行圖書館整建完工揭牌儀式，111教育發展協進會並致贈價值近2萬元的圖書繪本，透過與學生對話及共讀，同享歡樂時光。 圖／觀天下有線電視提供

兒童節將至，為鼓勵學童愛閱讀、享悅讀，激發孩子閱讀樂趣，新北市平溪區十分國小特別於今(28)日進行圖書館整建完工揭牌儀式，並進行「書香傳愛老幼共讀共樂」活動，111教育發展協進會並致贈價值近2萬元的圖書繪本，透過與學生對話及共讀，同享歡樂時光。

在教育局局長張明文及111教育協進會理事長吳清山見證下，共同進行十分國小圖書館「小僧院」揭牌儀式，接著由理事長吳清山代表致贈十分國小近2萬元的優良繪本，隨即展開一場別開生面的「老幼共學、悅讀最樂」共讀活動。

教育局局長張明文指出，閱讀教育是新北市重要的教育政策，除了積極補助偏鄉圖書館的改建之外，更感謝111教育協進會對偏鄉學童閱讀教育推廣的用心，期盼孩子們能善用這些資源，透過閱讀增廣見聞，提升自己的心靈能量。

理事長吳清山表示，學習能力的提升非一朝一夕可及，唯有透過持續不間斷的閱讀，才能激發孩子的學習興趣，培養自主學習和溝通表達的關鍵能力。

六年級的學生胡敏珣表示，從沒想過自己能有這個機會擔任領讀員，帶領著全校同學跟爺爺奶奶一起讀書，感覺自己很驕傲；學生代表五年級周晏瑋臉上洋溢著笑容興奮地說，回家之後也要帶著阿公阿嬤還有妹妹一起讀書，把讀書的喜悅分享給家人。

校長利一奇表示，閱讀是開啟孩子智慧之門的鑰匙，感謝教育局補助十分國小進行圖書館硬體設施的改善，以及111教育協進會慷慨致贈學校近2萬元的優良圖書，讓偏鄉的孩子能透過閱讀，拓廣學習的視角，提升自我的智慧。

圖書館 偏鄉 新北 兒童節

延伸閱讀

全國北區青少年技能競賽 新北奪9冠軍稱霸全國

板橋第二運動中心流標2次 光復高中自由車基地先開幕

與日本IU大學簽MOU 新北技職生可望去日本大學先修

患白化症仍環島920公里 康橋國際學校彭有翊獲頒優秀身障生

相關新聞

高中生疑遭霸凌輕生 學務主任致歉：無迫害強迫退學

台中市某公立高中生疑遭師長霸凌輕生，學務主任停聘3個月接受調查；學務主任今天為無法提供足夠友善的校園環境致歉，他強調，絕...

從資優生到被栽贓偷錢…高中生遭7名師長霸凌4個月 千字還原台版黑暗榮耀

台中豐原高中2月發生學生輕生憾事，經人本教育基金會調查發現，該生被該校學務主任、教官當成罪犯栽贓偷錢、多次搜查書包、記過逼休學，甚至主任教官對其他同學說「該生就是社會的敗類、垃圾，你不要跟他在一起」。

小學露營集體罰跪...團體秩序怎教？ 學者：應「講理」非「講力」

高雄某間國小近期舉辦2天1夜畢業露營活動，共計超過300位小五學生參加，沒想到遭投訴負責營隊活動的委外值夜輔導員疑似情緒失控，叫醒上百位仍在睡夢中的學生，到帳篷外罰跪、飆罵髒話，家長痛批校方管理疏失，放縱活動廠商不當管教。

遇二級震後觀賞311震災題材影片 兒童節學童觀影更有感

迎接兒童節到來，嘉義市志航國小舉辦一系列結合課程與兒童行動的規畫，家長會更到影城包場看電影慶祝兒童節，觀影活動當天上午剛...

獎金貼家用 潘幸甄破紀錄 勇奪世界青少年舉重錦標賽金牌

高雄市路竹高中高二體育班學生潘幸甄昨天在阿爾巴尼亞首都都拉斯市，參加2023IWF世界青少年舉重錦標賽，一下勇奪抓舉、挺...

疑食物中毒…大智國小師生請假再增至398人 明起恢復供餐

台中大智國小25日驚傳疑集體食物中毒事件，校內師生陸續有嘔吐、腹瀉、發燒等症狀；教育局長蔣偉民表示，截至昨天下午4時，共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦