十分國小十分快樂 圖書館啟用老幼一起共讀

兒童節將至，為鼓勵學童愛閱讀、享悅讀，激發孩子閱讀樂趣，新北市平溪區十分國小特別於今(28)日進行圖書館整建完工揭牌儀式，並進行「書香傳愛老幼共讀共樂」活動，111教育發展協進會並致贈價值近2萬元的圖書繪本，透過與學生對話及共讀，同享歡樂時光。

在教育局局長張明文及111教育協進會理事長吳清山見證下，共同進行十分國小圖書館「小僧院」揭牌儀式，接著由理事長吳清山代表致贈十分國小近2萬元的優良繪本，隨即展開一場別開生面的「老幼共學、悅讀最樂」共讀活動。

教育局局長張明文指出，閱讀教育是新北市重要的教育政策，除了積極補助偏鄉圖書館的改建之外，更感謝111教育協進會對偏鄉學童閱讀教育推廣的用心，期盼孩子們能善用這些資源，透過閱讀增廣見聞，提升自己的心靈能量。

理事長吳清山表示，學習能力的提升非一朝一夕可及，唯有透過持續不間斷的閱讀，才能激發孩子的學習興趣，培養自主學習和溝通表達的關鍵能力。

六年級的學生胡敏珣表示，從沒想過自己能有這個機會擔任領讀員，帶領著全校同學跟爺爺奶奶一起讀書，感覺自己很驕傲；學生代表五年級周晏瑋臉上洋溢著笑容興奮地說，回家之後也要帶著阿公阿嬤還有妹妹一起讀書，把讀書的喜悅分享給家人。

校長利一奇表示，閱讀是開啟孩子智慧之門的鑰匙，感謝教育局補助十分國小進行圖書館硬體設施的改善，以及111教育協進會慷慨致贈學校近2萬元的優良圖書，讓偏鄉的孩子能透過閱讀，拓廣學習的視角，提升自我的智慧。