表揚優秀兒童、歡慶兒童節 柏村國小辦「火鍋吃到飽」學生超嗨

為歡慶兒童節，金湖鎮柏村國小除了表揚年度優秀兒童，今天學校更特別設計了營養豐富的「柏王火鍋大王~吃到飽」活動，準備了小朋友最愛的火鍋料、爆米花、冰淇淋等，小朋友都超開心的。今天金門的氣溫冷颼颼，但師生都說，吃完火鍋，大家的身心都溫暖了起來。

今天一早柏村國小就舉辦表揚年度優秀兒童，由校長許雪芳及家長會長楊明雄頒獎表揚國小及幼兒園10位校表揚優秀兒童，也舉辦火鍋吃到飽活動，每班的學生都製作飯後甜點百餘份，跟全校師生一起分享，學校師長則負責準備爆米花、冰淇淋，天氣冷颼颼，校園卻洋溢著歡欣熱鬧氣氛。

許雪芳勉勵學生要訂定努力的目標，向得獎同學的優點學習，也要牢記社會對兒童的期許，每個兒童都是國家的希望，大家都有重要的未來任務，希望在開心慶祝兒童節的同時，也要努力成為自己想要成為的人。許雪芳也特別介紹了熱呼呼的兒童節禮物~新書「柏采」，她說，柏采是學校師長送給每一位兒童的出版品，由莊彩雲老師設計，柏采收錄學生美術作品，精彩呈現柏村小朋友在藝術與人文領域的學習表現。

楊明雄則贈送每位學生200元禮券，表達家長會對兒童的祝福，希望大家兒童節都能過得快樂。在表揚活動後，柏村國小全校總動員，師長忙著準備或鍋料、爆米花、冰淇淋，每班小朋友則準備不同的甜點個百餘份，有香蕉吐司、水果塔、蛋塔、鬆餅、蔓越莓餅乾，甜點除了和全校分享，也是兒童節活動品嘗大會的比賽重頭戲，每位小朋友都認真製作，想要奪得全校評選優勝，獲得獎品。