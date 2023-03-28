全國技能競賽中區分賽 明道、僑泰學生放光芒

全國技能競賽中區分賽成績揭曉，台中市明道中學技術高中部參加10個職類全數獲獎，其中包含5個第一名，僑泰高中則有6位選手獲獎，獲得前5名的選手可以進軍全國賽，有機會挑戰成為國手。

明道中學獲第一名的5位學生是西餐烹飪的謝昕穎、中餐烹飪林佩臻，資訊與網路技術伍柏霖，旅館接待嚴鈺紓，以及平面設計技術葉宜庭。

技術高中部主任陳士虹說，賽前幾乎每天都看到選手們練習到晚上9、10時，已畢業進入職場的學長姊也在晚上9時下班後，還特別到校指導學弟妹，把經驗傳承給學弟妹。

僑泰高中6位獲獎選手是國服組劉思妙獲第1名、蔡少云獲第2名，中餐烹飪組高承洋獲第2名，和服裝創作組郭千華、陳庭珊、葉佳彤分獲2、3、4名。

郭千華在比賽時因過度緊張，不慎被縫紉機刺傷，當下卻想著絕不能讓血染到作品，簡單包紮後忍痛繼續製作。高承洋在練習「油爆雙翠」菜色時，曾被熱油噴濺受傷，長水泡達三周，但仍忍住疼痛和劇癢練習不輟，終能在比賽中獲得好表現。