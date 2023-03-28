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全國技能競賽中區分賽 明道、僑泰學生放光芒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
全國技能競賽中區分賽成績揭曉，台中市明道中學技術高中部參加10個職類全數獲獎，其中包含5個第一名。圖／明道中學提供
全國技能競賽中區分賽成績揭曉，台中市明道中學技術高中部參加10個職類全數獲獎，其中包含5個第一名。圖／明道中學提供

全國技能競賽中區分賽成績揭曉，台中市明道中學技術高中部參加10個職類全數獲獎，其中包含5個第一名，僑泰高中則有6位選手獲獎，獲得前5名的選手可以進軍全國賽，有機會挑戰成為國手。

明道中學獲第一名的5位學生是西餐烹飪的謝昕穎、中餐烹飪林佩臻，資訊與網路技術伍柏霖，旅館接待嚴鈺紓，以及平面設計技術葉宜庭。

技術高中部主任陳士虹說，賽前幾乎每天都看到選手們練習到晚上9、10時，已畢業進入職場的學長姊也在晚上9時下班後，還特別到校指導學弟妹，把經驗傳承給學弟妹。

僑泰高中6位獲獎選手是國服組劉思妙獲第1名、蔡少云獲第2名，中餐烹飪組高承洋獲第2名，和服裝創作組郭千華、陳庭珊、葉佳彤分獲2、3、4名。

郭千華在比賽時因過度緊張，不慎被縫紉機刺傷，當下卻想著絕不能讓血染到作品，簡單包紮後忍痛繼續製作。高承洋在練習「油爆雙翠」菜色時，曾被熱油噴濺受傷，長水泡達三周，但仍忍住疼痛和劇癢練習不輟，終能在比賽中獲得好表現。

校長温順德說，6位獲獎的生學將代表中區參加全國決賽，已特別向董事會爭取10萬元經費，作為訓練過程材料費補助，讓選手沒有後顧之憂，也期勉選手們再接再厲，在全國賽爭取佳績。

全國技能競賽中區分賽成績揭曉，台中市明道中學技術高中部參加10個職類全數獲獎，其中包含5個第一名。圖／明道中學提供
全國技能競賽中區分賽成績揭曉，台中市明道中學技術高中部參加10個職類全數獲獎，其中包含5個第一名。圖／明道中學提供
全國技能競賽中區分賽成績揭曉，僑泰高中有6位選手獲獎。圖／僑泰高中提供
全國技能競賽中區分賽成績揭曉，僑泰高中有6位選手獲獎。圖／僑泰高中提供
僑泰高中獲國服第一名的劉思妙（右）與校長温順德、指導老師周佩柔（左）合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中獲國服第一名的劉思妙（右）與校長温順德、指導老師周佩柔（左）合影。圖／僑泰高中提供

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