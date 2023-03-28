南二中學生梁朝勛從小愛服務 特殊選才上台師大社教系

台南二中高三學生梁朝勛國小就參加小台江讀書會，守護河川，推動山海圳國家綠道，並從嘉南大圳走到玉山，培養出關心地方事務的公民意識，也由市的兒少代表當到中央的兒少代表，高中期間關心學生權益與兒少政策，並以特殊選才上台師大社教系，他表示，希望未來能從事兒少研究工作。

社大台江分校執行長吳茂成表示，小台江讀書會成立18年，就是以探究實作來教孩子，培養出許多關心地方，以行動實踐的台江人，梁朝勛是典範之一，小台江的成果就如樹長大一樣，令人欣慰，也更有動力。

梁朝勛說，就讀海佃國小時就參加童軍團並擔任小隊長，了解到團隊合作的重要，小五到國中參加小台江讀書會，跟著台南社大台江分校的學員種樹、守護河川，也參與台灣暗蟬保護連署，參加山海圳國家綠道之行，從嘉南大圳走到玉山，奠基愛鄉、關心公共事務的理念與精神。

就讀國中時，當選學生會主席，關心學生權益，如做問卷調查合作社要增加同學想要的項目、以及創作畢業歌等，也讓自己由關心學校事務，轉化成行動，並在國三當選台南市兒少代表，上了高中後繼續關心學校事務，當選學生自治會長、台灣高中職學生自治聯盟主席、行政院兒權小組委員等。

梁朝勛表示，自己從關心社區、學校、地方、全國事務，乃至與國際學生交流，從中了解體制內和非體制的不同，也和NGO等非營利團體及立委聊議題，更知道未來自己要做什麼。

多才多藝的梁朝勛，曾獲高中地理奧林匹亞競賽實查繪圖組銀牌、高中分區科學展覽會行為與社會學科優等、香港青年文學獎新詩初級組優異獎、2022中學生社會設計個案挑戰賽一般組第二名。梁朝勛說，從國小到國中的跨域學習，讓他透過特殊選才管道申請學校時大大加分，上台師大社教系後會雙主修教育心輔系，也會到台大、台科大修課。

梁朝勛說，高中參與校際事務多，自愧玩了3年，未來大學4年要好好讀書，未來希望能從事關心兒少的研究工作，持續為兒少服務。