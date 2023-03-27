台中高中生疑遭師長霸凌走上絕路 學校教評會決議學務主任停聘3月

台中市某高中男學生今年二月發生不幸，家屬控訴校方管教不當，校方今天下午開教評會，決議將列為關係人的學務主任停聘3個月，此案要加速調查。

台中市長盧秀燕今天表示，我們都希望有真相，每一個孩子都不應得到不當對待，針對這次事件，學校的調查過度消極、疑點重重，為讓真相早日水落石出，還給孩子一個公道，所以教育局出重手，把涉及此案的校長到教官，都調離現職，這樣才能充分調查、儘快調查，讓真相水落石出，還孩子公道。

這所高中代理校長今天到任，立刻展開調查與訪談，今天密集開會訪談，學校今天下午4點開教評會，討論決定學務主任是否停聘，停聘多久問題，校方強調，學務主任是老師職務，需經教評會開會才能決定處理方式。

今天傍晚開教評會時，學務主任列席，開完會做出決定，結果呈報給台中市教育局，教評會最後決議，學務主任停聘3個月，靜候調查；調查案是否在連假後有結果，目前仍無定論；教育局要求加速調查。

台中市某高中男學生今年二月發生不幸，家屬出面控訴校方管教不當，孩子承受極大壓力走上絕路，事件爆發至今一個多月，校方處理態度消極，引發各界不滿。高中生父親透過人本中部辦公室轉述說，事件爆發至今，學校把孩子的死歸咎個人與家庭因素，遲未啟動調查，直到教育局介入才正視，調職相關人員，動作太慢，只是亡羊補牢，但總算有動作。

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