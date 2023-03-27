中市大智國小學童出現上吐下瀉 330人請假

台中市大智國小25日有90多人出現發燒、嘔吐、腹瀉，校方進行校安通報，今天再有330名人請假，食安處採集午餐樣本化驗，報告預計2週後出爐，釐清是諾羅病毒或食物中毒。

台中市東區大智國小多名學童自25日出現發燒、嘔吐、腹瀉等狀況，校方統計，25日上午有90多名學童出現不適症狀，第一時間已請家長帶回，因人數過多，也立即通報校安系統。

大智國小校長鄭麗娟今天接受中央社記者電訪指出，週日持續關心，身體不適的學生人數增加到180人，今天上午統計有254人身體不適，請有症狀的孩童在家休息，因其他家長憂心孩童遭傳染，也請假將孩童帶回，今天共有330人請假。

鄭麗娟表示，孩童的症狀不同，有人發燒、有的人腹瀉、有同學嘔吐等，在學生就醫治療時，醫生表示，不排除是諾羅病毒，部分則是腸胃型感冒。

鄭麗娟說，校內已消毒完畢，食安處也採集24日的營養午餐樣本以及學生嘔吐物進行化驗，相關報告需2週出爐，釐清究竟為諾羅病毒或是食物中毒。