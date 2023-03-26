高雄國小露營上百人罰跪 廠商將退還部分金額

高雄三民區一所國小舉辦五年級生露營活動，期間上百名學生遭廠商值夜輔導員要求罰跪。校方、廠商昨晚在說明會上向家長、學生道歉，初步達成退還部分金額的共識。

三民區某國小在3月20、21日委由旅行社，在旗山某露營區辦五年級露營活動，期間疑似發生廠商值夜輔導員不當管教學生事件。承辦旅行社表示，事發時只有這名輔導員值班，對於發生此事非常抱歉，已開除該輔導員。

教育局今天發布新聞稿表示，教育局、學校以保護孩子為優先，高雄市學生輔導諮商中心專輔人員已與學校齊力關懷學生，教育局要求釐清當天學校值班情形，將追究廠商責任，嚴防再發生相關事件。

校方告訴中央社記者，後續學校和廠商會逐班道歉，因這是教育事件，對學生來說至關重要，一定要藉由此事件讓學生理解做錯事情需好好處理。

校方表示，學校未來招標會將帶隊人員具木章訓練的證明納入評分項目，未來活動將規劃全時性的教師巡哨輪班。後續也會儘速發問卷、建議表，讓家長回饋，也會收集意見、改進。

該校張姓代理校長表示，自己昨晚親率校內師生道歉，也自請處分，願意負責承擔責任。校方也會提送檢討報告，研擬精進作為避免類似事件再次發生。

教育局表示，已要求學校釐清當天學校值班情形，學校辦理校外教學活動時應落實人員管理巡查機制，檢討教師營本部地點應鄰近學生營地，及時保護學生安全。

教育局強調，嚴禁發生對學生不當管教與對待行為，並依政府採購法究責廠商履約責任。後續將依學校提檢討報告檢視相關人員責任，依法究責，同時函文要求各校落實校外教學各項管理規範。