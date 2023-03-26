勇奪璞圓盃學力競試金牌 偏鄉孩子黃彥嘉為校爭光

嘉義縣更寮國小全校只有30名學生，卻栽培出無數優秀學子，學生黃彥嘉出生在新住民家庭，父母平時工作繁忙，他憑藉著主動學習毅力，今年拿下朴子市璞圓盃學力競試第17名（金牌獎），因興趣投稿文學獎獲小品文第1名，在木笛、直排輪也有傑出表現。

校長吳沛珊說，黃彥嘉出生新住民家庭，母親是越南人，平時父母都在玻璃工廠工作，黃彥嘉很乖巧，在學校跟同學關係很好，也會自己主動學習，補充許多課外知識，今年參加六腳鄉六家佃文學獎榮獲鄉內小品文第1名，也在

木笛吹奏及直排輪運動表現突出，顯見跨域學習成果。

吳沛珊，璞圓盃學力競試是朴子地區家長最重視的競賽，每年都吸引許多學生參加，雖然更寮國小全校學生只有30人左右，但表現卻很傑出，去年2名學生參加璞圓盃競試，獲第59名及63名（銅牌獎），今年黃彥嘉獲第17名（金牌獎），不只刷新學校紀錄，也讓家長喜極而泣。

校方表示，更寮國小課堂教學紮實，在小校學習成效佳，每名同學獲得的教育資源更多，不一定要把孩子往大校送；近年致力發展在地特色為亮點，帶學生走讀家鄉產業、歷史及人文故事，融入食農故事意象，邀請農老師協同教學，111年度正式掛牌為特色學校，歡迎到校參觀就讀。