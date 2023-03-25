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鼻頭國小全新操場啟用 師生運動會追趕跑跳碰

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區鼻頭國小全新操場和跑道工程啟用，並舉辦親子運動會，小朋友可安全的追趕跑跳碰了。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區鼻頭國小全新操場和跑道工程啟用，並舉辦親子運動會，小朋友可安全的追趕跑跳碰了。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區鼻頭國小校園洋溢一片喜氣，由中央與市府補助700萬元整建的操場和跑道工程，終於在運動會前完工，今（25）日上午舉辦的啟用典禮及親子運動會，鼻頭全校學生帶來的心鼓迎賓，還有立法委員賴品妤、市議員林裔綺服務處及多位地方仕紳和學生家長都到場與師生分享喜悅。

整建後的操場重新鋪設長60公尺PU跑道，並重新粉刷周邊設施與改善排水系統，整體煥然一新，不僅小朋友盡情在操場跳躍奔跑，今天親子運動會也讓運動場發揮功效，學生紛紛表示，新的運動場很新很安全，而且可以玩得運動更多了，下課最喜歡在運動場追趕跑跳碰了。

立法委員賴品妤說，今天很開心可以來到鼻頭國小操場啟用典禮，過去三年在教育文化委員會，東北角學校只要有軟硬體設施需要更新的部分，都會盡力爭取相關經費，今天腳踩在嶄新的操場有一種真的太好了的感覺，真的覺得很開心。

鼻頭國小校長李延昌說，運動球場的設計完全從學生自身角度出發，包括籃球場有連幼兒園都適合各種高度的籃框，原來的大型跑道改成直跑道，增加籃球場和足球場，還有企業贊助的抱石牆，讓孩子可以接觸更多不同的運動，鼓勵孩子們多運動，擁有健康的身體才能快樂學習、成長。

瑞芳 親子

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