新化高中師生蔡念潔、嚴孟芊 雙雙獲選救國團「優秀青年」

台南市新化高中今天表揚社團活動組長蔡念潔、學生嚴孟芊，兩人昨天分別入選救國團「社會優秀青年」、「中等學校優秀青年」。校長許宏明表示，兩位同時獲獎，是新化高中的榮耀。

新化高中表示，蔡念潔組長是英文教師，創新教學內容，將英語學習與闖關遊戲、藝術展覽及寫日記結合並帶領學生走出教室，實際在生活情境中使用英語。開設偏鄉英語教學多元選修課程，鼓勵學生走出舒適圈，教小學生英文也練習和他們做互動，且指導學生參加全國高級中等學校學生英文作文比賽獲南區決賽佳作。

校方表示，蔡念潔任社團活動組長期間，認真推動社團事務，並舉辦結合靜態與動態社團發表成果，讓不同性質的社團都有機會展現學習成效；積極替社團爭取公開展演機會，帶學生前往楊逵文學紀念館、曾文農工、安定區公所等表演。也帶社團到鄰近國小舉辦聖誕慶祝活動以及從事淨灘活動，讓學生真正從做中學，也豐富社團經驗。

嚴孟芊同學是學校飛鏢社社長及飛鏢校隊隊長，曾獲全國中等學校飛鏢錦標賽女子組全國第一，且不負眾望帶領飛鏢隊榮獲全國中等飛鏢錦標賽三連霸並贏得團體冠軍。

導師蔡侑達表示，孟芊是做事認真、有熱忱又有擔當的好學生。從高一到高三，每學期任班級幹部。也獲得校內國語演說第三名、段考成績多次進入全校前五名並獲得高級中等學校閱讀心得寫作比賽優等獎，今年大學繁星推薦放榜，順利考取國立台中教育大學國際企業學系，是文武雙全的學生。