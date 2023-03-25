獨／兒女校外露營遭連坐罰跪 高雄家長怒嗆「跪啥灰」校方致歉忙補救

高雄一所國小日前辦五年級生露營，有學生因提早起床嬉鬧，致承辦活動的校外輔導人員「大暴走」，叫醒全部小朋友罰跪1分鐘，部分家長知情後暴怒，紛表達不滿。學校說，廠商涉及不當管教，未依約履行，今晚會開會要求說明，也不排除求償，心靈受影響學生，會啟動3級輔導。

高雄這所明星國小辦理露營活動已十多年，今年首次遇上承辦廠商管教失當事件，張姓校長說，「不管學生是跪1秒鐘或1分鐘，真的都太離譜了」。有家長則在臉書po文表達憤怒，「我兇，都沒兇過我家寶貝，莫名其妙叫我小孩「跪殺灰」、「超級不爽！我小孩沒心靈受創，是我心靈受創」。

張校長說，校內5年級生共13班，346人，這次委託得標廠商在3月20日及21日到旗山一處營區露營，據學校初步調查，原本表訂起床時間是6點30分，但有少數學生5點多就起床到帳棚外聊天、喧嘩，現場值夜教官規勸不見改善，疑情緒失控，叫醒所有學生罰跪1分鐘，也飆髒話。

校長說，委託合約有註記，發生任何管教事件，廠商應於第一時間告知校方，但這起事件學校直至3月22日才知情，當時馬上進行校安通報，隔晚與家長連繫，發現可能有涉及兒少案件，立即再做兒少通報，並清查學生是否受此事受影響。另也針對受影響學生啟動3級輔導，今晚會邀每班1至3名學生代表，家長會及廠商到校，由廠商說明。

至於履約不完整的部分，會扣款或要求賠償，學校已向廠商嚴正表明，絕不容廠商對學生做不當管教，並要求得標廠商，加強訓練細節，課程做總體評估，同時向家長致歉，日後會加強監督。

高市教育局表示，獲報時已要求學校落實輔導、並進行社政通報。也到校了解校外教學各項契約內容，要求廠商說明，並負起責任，也督導學校落實校外教學各項管理規範，檢討管理責任。

教育局重申嚴禁發生學生的不當管教及對待立場，會依照兒童及少年福利與權益保障法向廠商究責