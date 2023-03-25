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探訪消失的良久社 久美國小布農族學生2天1夜尋根

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
久美國小學生從卓社林道回良久社遺址尋根，沿途老師、耆老講述布農族的歷史文化。圖／南投縣林管處提供
久美國小學生從卓社林道回良久社遺址尋根，沿途老師、耆老講述布農族的歷史文化。圖／南投縣林管處提供

南投縣信義鄉久美國小師生30多人，24日起一連2天到仁愛鄉卓社林道深處的良久社遺址尋根，由耆老傳授部落的生態智慧、登山野營、戶外生活及環境覺察等技能，昨晚夜宿祖居地遺址與祖靈共眠，感受布農族人與自然共存的精神。

信義鄉久美地區現居族群包括北鄒族、布農族郡社、卓社及漢人等，布農族卓社群中年級學生由校長田春梅帶領尋根。「良久社」位於大尖山東方的卓社林道深處（舊稱萬大卡社道），位在南投林管處濁水溪事業區第40、41林班，南投林管處指派同為布農族卓社群的5名森林護管員協助引導，並向學生說明森林生態及自然保育觀念。

田春梅說，布農族人敬山、畏山及愛山，尋根過程中了解布農族對自然環境的知識及運用，了解「良久社」歷史發展及傳統文化，並學習野外生活技能。

抵達良久社遺址後，由耆老傳授小朋友部落與原住民歷史，原住民土地及生態智慧，登山野營、戶外生活及環境覺察課程，夜晚則在祖居地遺址野營，由家長及耆老做分享，然後與山林及祖靈共眠。師長跟家長期待學生深入瞭解布農族文化及族群認同。

森林護管員黃紹齊說，很高興帶下一代回來祖居地看看，讓他們實際體驗祖先生活環境，了解祖先對山林、對大自然的敬畏及生活知識，代代傳下去。

南投林管處積極推動與各原住民族部落成立共管會、輔導原住民族部落申請社區林業計畫及狩獵自主管理計畫、推動林下經濟與振興原住民部落經濟，建立夥伴關係，5名森林護管員除了路線引導，也向學生說明生態給付及黑熊保育等觀念，結合布農族常用植物知識解說，希望學生成為森林保育小尖兵。

森林護管員於良久社遺址教導學生結繩技能。圖／南投林管處提供
森林護管員於良久社遺址教導學生結繩技能。圖／南投林管處提供
南投林區管理處指派同為布農族卓社群的埔里工作站5位森林護管員協助學生返鄉尋根。圖／南投林管處提供
南投林區管理處指派同為布農族卓社群的埔里工作站5位森林護管員協助學生返鄉尋根。圖／南投林管處提供

布農族人 原住民 遺址

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