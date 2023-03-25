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古蹟嘉義城隍廟處處驚奇 精忠國小結合VR教育獲特優

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
精忠國小學生透過VR學習自然知識。圖／嘉市府提供
精忠國小學生透過VR學習自然知識。圖／嘉市府提供

嘉義市精忠國小將虛擬實境VR科技與教育結合，榮獲教育部2022年5G新科技示範學校特優，去年校長楊勛凱帶日本星稜大學師生參訪國定古蹟嘉義城隍廟，發現有抽雪茄穿燕尾服仕紳雕刻，呈現中西兼具豐富人像，感到有趣。

精忠國小去年帶日本星稜大學教育系師生、台北市成福國小教師參訪城隍廟，成福國小教導主任謝基煌用全景拍攝城隍廟藻井，發現有別一般寺廟藻井多雕刻神明，看到精忠活動記錄照片，發現城隍廟藻井雕刻精巧細緻，藻井刻有穿燕尾服、抽雪茄的人物。

精忠家長會長、古蹟修復師李志上說，建廟逾300年城隍廟歷經日治時期翻修，保留日治時代宗教建築特色，當時翻修由地方仕紳出資，採「點工」制，工班費用以日計價，沒經費上限也無工期限制。

雕刻師雕刻藻井，以出資地方仕紳為原型，反映日治時期開放西化雕刻風格，也可見當時極致雕刻工藝；除藻井有穿西式仕紳雕刻，廟裡開漳聖王桌下，還可見到富士山彩繪，廟中還有和歌對聯、西方寫生畫、彩繪磁磚等。

楊勛凱說，虛擬實境VR及擴增實境AR是塑造孩子學習情境利器，學校曾利用VR打造雨林、極地等環境，增添學生口說英語臨場感，也利用VR帶學童探訪百年諸羅街道，穿梭古今，未來將嘉義城隍廟百年藻井以VR形式呈現，讓學生近距離感受文化資產精彩。

嘉義市精忠國小將虛擬實境VR科技與教育結合， 以VR帶給學生臨感感，增加互動。圖／嘉市府提供
嘉義市精忠國小將虛擬實境VR科技與教育結合， 以VR帶給學生臨感感，增加互動。圖／嘉市府提供
精忠國小學生利用AR探索廟宇 增添學習趣味。圖／嘉市府提供
精忠國小學生利用AR探索廟宇 增添學習趣味。圖／嘉市府提供
精忠國小帶領日本金澤市星稜大學師生參訪城隍廟成為靈感來源。圖／嘉市府提供
精忠國小帶領日本金澤市星稜大學師生參訪城隍廟成為靈感來源。圖／嘉市府提供
城隍廟藻井中抽著雪茄的仕紳雕刻。圖／嘉市府提供
城隍廟藻井中抽著雪茄的仕紳雕刻。圖／嘉市府提供
嘉義市精忠國小家長會長李志上帶領師生參訪嘉邑城隍廟。圖／嘉市府提供
嘉義市精忠國小家長會長李志上帶領師生參訪嘉邑城隍廟。圖／嘉市府提供

城隍廟 嘉義 國定古蹟 VR

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