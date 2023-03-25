高雄岡山國小舞蹈隊很狂 全國學生舞蹈賽蟬聯26次特優
高雄岡山國小是全國學生舞蹈比賽常勝軍，參加今年111學年度全國學生舞蹈比賽南區決賽，以「寶島風情舞歡騰」呈現台灣廟會文化風情與最美舞姿，勇奪國小民俗舞蹈比賽特優第一，締造26連勝特優佳績，創下校史新紀錄。
岡山國小舞蹈隊以「寶島風情舞歡騰」舞碼參賽，以舞蹈豐富展現出台灣廟會文化美妙，同時巧妙運用各種道具結合舞姿，動作與音樂融合為一體，學生表演時生動活潑，隊形變化如行雲流水，團隊默契十足，贏得評審好評。
今年全國有6所來自不同縣市參賽隊伍，其中有4所學校在初賽就以特優晉級，全國賽可說是競爭激烈，岡山國小舞蹈隊脫穎而出，展現堅強實力。
高雄市各級學校在今年全國學生音樂比賽交出亮麗成績，岡山國小舞蹈隊為高雄爭光，在校長游柏芬、家長會長洪啓文帶領，近日赴嘉義縣體育館參加111學年度全國學生舞蹈比賽南區決賽，不負眾望勇奪佳績，榮獲國小團體B甲組民俗舞特優。
此次已是岡山國小舞蹈隊連26次得到全國舞蹈比賽最高殊榮，不但得獎紀錄再創高峰，也代表高雄市參加舞蹈全國賽增添榮耀。
岡山國小舞蹈隊民國85年起成立，老師林美惠擔任指導教練，校內沒有藝才班，舞蹈隊成員是3至6年級普通班學生，平日利用晨光及午休時間練習，寒暑假期間有舞蹈育樂營。
一群小小的舞蹈素人，每天揮汗練習不怕苦，也練就扎實的基本功，展現團隊合作精神，全力以赴為校爭光，在成長過程中留下美好紀錄。
除了總教練林美惠老師辛勤指導，還有協助的教師團隊，在團練、布景、道具方面任務分工，班級導師也全力支持；校長與學務處主任協調跨處室行政支援，加上志工夥伴鼎力相助，家長會整合資源給予經費補助，同心協力締造光榮校史，讓岡山學子有多元展能的機會，在全國舞台奠定一席之地。
岡山國小設置岡山英語村，是高雄市六個英語村之一，為雙語教育重點學校，也參與教育部5G智慧學習學校推動計畫，致力推動數位學習。
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