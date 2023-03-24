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高雄中學科學班放榜 屏東中正國中數理資優班2學生考取

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣中正國中數理資優班學生巴明佑（右三）、鍾雨諺（左三）考取雄中科學班，師長們都感到開心。記者劉星君／攝影
屏東縣中正國中數理資優班學生巴明佑（右三）、鍾雨諺（左三）考取雄中科學班，師長們都感到開心。記者劉星君／攝影

高雄中學科學班昨放榜屏東縣中正國中數理資優班今年有兩名學生考取雄中科學班，九年級巴明佑、鍾雨諺。巴明佑熱愛生物自然科，他是屏東縣霧台鄉神山部落原住民，從小喜歡看科學人等期刊。鍾雨諺喜歡數學，享受解題算數學的過程，平日喜歡看科幻、武俠小說。

屏東縣中正國中指出，學校數理資優班年年皆有學生錄取雄中科學班，堪稱屏東地區科學班搖籃，數理資優班學生採抽離式課程，數學、自然、理化、獨立研究等課程，一周有15到16小時數資班上課。

巴明佑說，他對自然學科有興趣，從小喜歡探索，閱讀科學期刊，像是科學人等雜誌。鍾雨諺熱愛數學，每天作息規律，晚間十點睡覺，早上六點半起床，喜歡看科幻、武俠小說，也喜歡打籃球。

中正國中指出，今年雄中科學班有800多名學生報名，共錄取32人，屏東縣僅2人錄取，學校透過課程引導，激發學生在數學、科學領域探索動力，去年打造智慧教室提供資優學生專屬研究空間，亦歡迎 更多對數理探究有興趣的同學一同加入。

屏東縣中正國中數理資優班學生巴明佑（右）、鍾雨諺考取雄中科學班，師長們感到開心。記者劉星君／攝影
屏東縣中正國中數理資優班學生巴明佑（右）、鍾雨諺考取雄中科學班，師長們感到開心。記者劉星君／攝影

屏東縣 放榜

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