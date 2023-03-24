高雄中學科學班放榜 屏東中正國中數理資優班2學生考取

高雄中學科學班昨放榜，屏東縣中正國中數理資優班今年有兩名學生考取雄中科學班，九年級巴明佑、鍾雨諺。巴明佑熱愛生物自然科，他是屏東縣霧台鄉神山部落原住民，從小喜歡看科學人等期刊。鍾雨諺喜歡數學，享受解題算數學的過程，平日喜歡看科幻、武俠小說。

屏東縣中正國中指出，學校數理資優班年年皆有學生錄取雄中科學班，堪稱屏東地區科學班搖籃，數理資優班學生採抽離式課程，數學、自然、理化、獨立研究等課程，一周有15到16小時數資班上課。

巴明佑說，他對自然學科有興趣，從小喜歡探索，閱讀科學期刊，像是科學人等雜誌。鍾雨諺熱愛數學，每天作息規律，晚間十點睡覺，早上六點半起床，喜歡看科幻、武俠小說，也喜歡打籃球。