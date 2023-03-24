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嘉義大學出版傑出校友專書開創嘉機 校友黃敏惠感謝嘉大培育優秀人才

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大學EMBA校友會出版傑出校友專書「開創嘉機」，校友市長黃敏惠（中）出席新書發表會。圖／嘉市府提供
嘉義大學EMBA校友會出版傑出校友專書「開創嘉機」，校友市長黃敏惠（中）出席新書發表會。圖／嘉市府提供

嘉義大學EMBA校友會出版首本傑出校友專書「開創嘉機」，校友市長黃敏惠上午出席新書發表會，新書收錄20位多元領域專業背景產業翹楚，成就「平凡人的不平凡事」！藉由他們奮鬥歷程與事業成就，見證嘉大EMBA累積20多年能量，為嘉大再創佳績。

「開創嘉機」收錄EMBA校友：嘉市長黃敏惠、嘉友電子公司董事長孔德偉、張飛創意行銷總經理暨董事長羅淑真、明星蘭園負責人林明星、立委王美惠、天主教聖馬爾定醫院副院長王中敬、中醫大附設醫院泌尿部部主任黃志平、中油煉製研究所所長蔡銘璋、南亞化工一部營業處長賴宏昇。

自來水公司總經理李嘉榮、百家珍釀造食品公司總經理江中琇、藝術產業推手蔡有仁、廣信會計事務所負責人張翠娥、橫跨世界版圖女企業家梁滙榛、嘉大EMBA傑出校友林舜卿、寫下台灣漆彈產業傳奇企業家張永霖、台灣新光保全部長李俊德、新光銀行北嘉義分行協理尤協敬、嘉大EMBA傑出校友劉孝奉、長達營造工程有限公司董事長張家榮等20位校友。

黃敏惠說，嘉大一直是嘉市重要教育推手，為提升嘉市人才深度廣度。感謝嘉大持續耕耘教育，培植優秀人才，「開創嘉機」每篇故事都是珍貴人生淬鍊，給讀者從心體悟機會，砥礪讀者面對困境展現「KANO永不放棄」精神往前邁進。嘉大副校長李鴻文表示，「開創嘉機」付梓出版見證EMBA人才實力，希望書中每位「平凡人的不平凡事」，帶給讀者不同生命思維。

嘉義大學EMBA校友會出版傑出校友專書「開創嘉機」，校友市長黃敏惠（右五）出席新書發表會。圖／嘉市府提供
嘉義大學EMBA校友會出版傑出校友專書「開創嘉機」，校友市長黃敏惠（右五）出席新書發表會。圖／嘉市府提供
嘉義大學EMBA校友會出版傑出校友專書「開創嘉機」，校友市長黃敏惠（右）出席新書發表會。圖／嘉市府提供
嘉義大學EMBA校友會出版傑出校友專書「開創嘉機」，校友市長黃敏惠（右）出席新書發表會。圖／嘉市府提供

EMBA 黃敏惠 嘉義

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