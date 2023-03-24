嘉義大學出版傑出校友專書開創嘉機 校友黃敏惠感謝嘉大培育優秀人才

大多數父母都很怕收到孩子學校老師的訊息，深怕是孩子不小心受傷，還是做了不好的事。然而，一名女網友在臉書上發文，提到近日收到女兒老師的訊息，表示孩子把小泡芙的外包裝「偽裝成濕紙巾」，在上課時間一直偷吃，貼文曝光後也掀起討論。

2023-03-24 12:18