嘉義大學出版傑出校友專書開創嘉機 校友黃敏惠感謝嘉大培育優秀人才
嘉義大學EMBA校友會出版首本傑出校友專書「開創嘉機」，校友市長黃敏惠上午出席新書發表會，新書收錄20位多元領域專業背景產業翹楚，成就「平凡人的不平凡事」！藉由他們奮鬥歷程與事業成就，見證嘉大EMBA累積20多年能量，為嘉大再創佳績。
「開創嘉機」收錄EMBA校友：嘉市長黃敏惠、嘉友電子公司董事長孔德偉、張飛創意行銷總經理暨董事長羅淑真、明星蘭園負責人林明星、立委王美惠、天主教聖馬爾定醫院副院長王中敬、中醫大附設醫院泌尿部部主任黃志平、中油煉製研究所所長蔡銘璋、南亞化工一部營業處長賴宏昇。
自來水公司總經理李嘉榮、百家珍釀造食品公司總經理江中琇、藝術產業推手蔡有仁、廣信會計事務所負責人張翠娥、橫跨世界版圖女企業家梁滙榛、嘉大EMBA傑出校友林舜卿、寫下台灣漆彈產業傳奇企業家張永霖、台灣新光保全部長李俊德、新光銀行北嘉義分行協理尤協敬、嘉大EMBA傑出校友劉孝奉、長達營造工程有限公司董事長張家榮等20位校友。
黃敏惠說，嘉大一直是嘉市重要教育推手，為提升嘉市人才深度廣度。感謝嘉大持續耕耘教育，培植優秀人才，「開創嘉機」每篇故事都是珍貴人生淬鍊，給讀者從心體悟機會，砥礪讀者面對困境展現「KANO永不放棄」精神往前邁進。嘉大副校長李鴻文表示，「開創嘉機」付梓出版見證EMBA人才實力，希望書中每位「平凡人的不平凡事」，帶給讀者不同生命思維。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言