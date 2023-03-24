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老師告狀孩子「1奇招」上課偷吃零食 媽笑翻： 有那麼餓嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的女兒把小泡芙偽裝成濕紙巾。圖擷自爆廢公社二館
原PO的女兒把小泡芙偽裝成濕紙巾。圖擷自爆廢公社二館

大多數父母都很怕收到孩子學校老師的訊息，深怕是孩子不小心受傷，還是做了不好的事。然而，一名女網友在臉書上發文，提到近日收到女兒老師的訊息，表示孩子把小泡芙的外包裝「偽裝成濕紙巾」，在上課時間一直偷吃，貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文，她表示近日收到女兒老師的訊息，得知孩子在上課時間偷吃零食，而且為了不要被老師發現，還把小泡芙的外盒改裝，偽裝成一包紅色的溼紙巾。不僅如此，女兒還在蓋子上寫下「你餓了嗎」、「只能拿一個」，提醒自己不能吃太多。原PO看到照片後，忍不住吐槽女兒「有那麼餓嗎？我認真笑到現在，這個回家以後要怎麼說她呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有生活智慧王的潛力」、「小聰明用到極致」、「回家該獎勵兩盒泡芙，這創意太驚人了，前途無量」、「我覺得認同她的創造力很重要，但同時必須讓她知道，發揮創意的時候必須遵守規定」、「這如果是我的小孩，我真心會覺得很驕傲」。

也有網友分享類似經驗，「這階段在學校真的很容易餓，以前國小班導也不給喝飲料，我媽都把自己煮的紅茶裝在保溫瓶，都沒有人知道我在喝什麼」、「以前讀書的時候都把桌子挖一個小洞，然後插吸管偷喝飲料」、「以前都把書挖洞藏手機」。

零食 爆廢公社 班導師

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