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武俠小說 「蠱」害人 大葉學生柯雲絃用來設計原型獲獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學多媒體學程學生柯雲絃（中）與系上教師江家慶（左）、黃懷德分享得獎喜悅。圖／大葉大學提供
大葉大學多媒體學程學生柯雲絃（中）與系上教師江家慶（左）、黃懷德分享得獎喜悅。圖／大葉大學提供

「蠱」常見於武俠小說施毒手法，大葉大學多媒體數位內容學士學位學程大四生柯雲絃喜歡昆蟲，覺得蠱有一種難以解釋的魅力，因此以蠱為模型創作元素，設計「屠行藏－蚰魅」模型，榮獲戰台灣國際模型公開賽「2023台中威逸盃」原型組第二名。

柯雲絃今天說，從小學習繪畫，彰化藝術高中美術班畢業後升學大葉大學多媒體學程，學習中接觸公仔模型設計，發現藝術應用面向比原來想像的寬廣，系上老師江家慶老師帶領他學習製作公仔的技巧，老師黃懷德指導並提升他的電腦繪圖能力，他已選定未來往模型創作發展。

「屠行藏－蚰魅」是柯雲絃的一項畢業專題作品，「蠱毒」為發想概念下，他虛擬一個「蠱」代表強者能力、「屠行藏」代表屠殺行走記的世界，這個世界裡不論動物還是人類都是踩著其他物種往上爬，呼應現實世界的競爭。

柯雲絃說，在這件作品上方是蚰蜒、蜈蚣形象的獵奇化，下方是奄奄一息的河馬，過去創作者常常使用獅子或老虎表現打鬥意象，他特別選擇較被少用、但在哺乳類動物中也算兇猛的河馬，創造耳目一新的感覺。

多媒體學程助理教授江家慶說，「2023台中威逸盃」3月18、19日在台中惠文國小登場，全國超過700件作品參賽，柯雲絃從構圖發想到作品組裝、上色都經過不斷的修改與細節調整，結合昆蟲與怪獸元素的「屠行藏－蚰魅」不只是充滿動態感也展現細膩工法，因此能脫穎而出獲得第二名。

多媒體學程教師黃懷德說，柯雲絃的「屠行藏－蚰魅」沒選擇一般人喜歡的萌系風格，而是選用奇幻、魔物化的肢節動物，在生物變形方面展現個人想法，讓原本小體積的蜈蚣變得跟河馬一樣，試圖翻轉觀念的思維。

大葉大學多媒體學程學生柯雲絃的作品「屠行藏－蚰魅」獲得威逸盃第二名。圖／大葉大學提供
大葉大學多媒體學程學生柯雲絃的作品「屠行藏－蚰魅」獲得威逸盃第二名。圖／大葉大學提供

河馬 大葉大學

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