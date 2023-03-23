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台南古蹟學校結合美學 立人國小用閱讀鑑古觀今、以科技迎未來

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，玄關的公布欄是木製，相當特別。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，玄關的公布欄是木製，相當特別。記者鄭惠仁／攝影

創校126年的台南市北區立人國小，市定古蹟「忠孝樓」歷經2年多已完成整修完成，這棟仍保留日治時安置象徵天皇的神聖文物的奉安室與奉安箱，更具歷史意義。學校也結合古蹟優勢，連結區內古蹟創新課程，並且結合科技，推動閱讀，用閱讀鑑古觀今、以科技迎向未來，角逐教育部閱讀磐石學校。

立人國小在日治時期為台南第二公學校，以目前水仙宮後的永樂市場為校舍，1908年在現址興建校舍，1911年完工，因學生增加，不敷使用，興建新校舍忠孝樓。

依國家文化資產網公告資料，立仁國小忠孝樓以「退縮而建」手法設計，建築呈Ｌ型線性空間序列，配置由「車寄」作為主要入口導引，內接玄關、樓梯等，再往兩翼發展，為此建築的核心動線。入口門廊、基座採花崗石，並以分割線呈現出石材堆砌感；立面採橫向溝面丁掛磚，其餘外牆面為洗石子牆面，皆為日治時期的流行建材。

最特別的是，一樓玄關旁仍保有日治時期留下的奉安室，內有「奉安箱」，台灣現僅新竹國小及立人國小保留日治時期的奉安室。

走進忠孝樓，無不被美麗、古典、雅致的建築所吸引，立人國小也將古蹟文化融入課程，認識忠孝樓特色與建築之美，以及校外其他古蹟文化，透過「藝術與美感深耕計畫-發展校園美感角落／校園地圖」計畫，扎根美學教育。

校長王全興表示，作法包含與文史古蹟的結合、校園美感的提升與改善、科技運用-校園GIS地圖、透過國際地圖協作平台雙語解說校園，執行上如在園南側的德慶溪溪旁人行步道植栽、沿德慶溪旁校園圍籬彩繪，推展校園環境美學，透過GIS推動建置校園美學地圖，結合地理學與地圖學的科技，廣泛的應用在不同的領域，以及和巴洛克建築風的富信大飯店合作，希望讓雙方成為南市帶動兒童美學教育的楷模學校與示範飯店。

王全興說，無線網路普及下，學生習慣多媒體刺激，對於文字的專注力正流失中，為此，希望孩子能找回閱讀樂趣，結合數位科技閱讀文史，了解歷史如何影響今日，學習古人智慧，定義問題及解決問題，並透過美學閱讀，提升眼界、心靈與創意，累積觀察力與思辨力，辨識正確訊息及整合所需資訊；也透過國際閱讀，帶引學生思考在地文化價值、尊重異國文化及關注全球議題，以科技迎向未來。今年代表台南市角逐全國閱讀磐學校，希望努力能開出美麗花朵。

台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，已整修完成，展現建築之美。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，已整修完成，展現建築之美。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，已整修完成，展現建築之美。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，已整修完成，展現建築之美。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，已整修完成，展現建築之美。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，已整修完成，展現建築之美。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，仍保留有奉安室。圖／立人國小提供
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，仍保留有奉安室。圖／立人國小提供
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，已整修完成，展現建築之美。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小忠孝樓為市定古蹟，已整修完成，展現建築之美。記者鄭惠仁／攝影

古蹟 建築 日治時期

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