台南古蹟學校結合美學 立人國小用閱讀鑑古觀今、以科技迎未來

創校126年的台南市北區立人國小，市定古蹟「忠孝樓」歷經2年多已完成整修完成，這棟仍保留日治時安置象徵天皇的神聖文物的奉安室與奉安箱，更具歷史意義。學校也結合古蹟優勢，連結區內古蹟創新課程，並且結合科技，推動閱讀，用閱讀鑑古觀今、以科技迎向未來，角逐教育部閱讀磐石學校。

立人國小在日治時期為台南第二公學校，以目前水仙宮後的永樂市場為校舍，1908年在現址興建校舍，1911年完工，因學生增加，不敷使用，興建新校舍忠孝樓。

依國家文化資產網公告資料，立仁國小忠孝樓以「退縮而建」手法設計，建築呈Ｌ型線性空間序列，配置由「車寄」作為主要入口導引，內接玄關、樓梯等，再往兩翼發展，為此建築的核心動線。入口門廊、基座採花崗石，並以分割線呈現出石材堆砌感；立面採橫向溝面丁掛磚，其餘外牆面為洗石子牆面，皆為日治時期的流行建材。

最特別的是，一樓玄關旁仍保有日治時期留下的奉安室，內有「奉安箱」，台灣現僅新竹國小及立人國小保留日治時期的奉安室。

走進忠孝樓，無不被美麗、古典、雅致的建築所吸引，立人國小也將古蹟文化融入課程，認識忠孝樓特色與建築之美，以及校外其他古蹟文化，透過「藝術與美感深耕計畫-發展校園美感角落／校園地圖」計畫，扎根美學教育。

校長王全興表示，作法包含與文史古蹟的結合、校園美感的提升與改善、科技運用-校園GIS地圖、透過國際地圖協作平台雙語解說校園，執行上如在園南側的德慶溪溪旁人行步道植栽、沿德慶溪旁校園圍籬彩繪，推展校園環境美學，透過GIS推動建置校園美學地圖，結合地理學與地圖學的科技，廣泛的應用在不同的領域，以及和巴洛克建築風的富信大飯店合作，希望讓雙方成為南市帶動兒童美學教育的楷模學校與示範飯店。