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集眾人圓夢之旅！ 屏東新圍國小特教班兩天一夜台北遊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班學童們展開圓夢之旅，學童們逐一進站。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班學童們展開圓夢之旅，學童們逐一進站。記者劉星君／攝影

「去台北動物園、看貓熊」、「搭貓空纜車」，屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班學童們難掩興奮說，他們一早搭火車、高鐵、搭台北捷運，全程搭大眾運輸工具，在師長陪同展開兩天一夜台北行，這趟旅程集合眾人力量，特教班學童們義賣自己做的手工皂籌募旅費，不足經費由振聲企業、善心人士捐款，完成這趟圓夢之旅。

新圍國小校長高珠鈴說，校外教學是學童們的最愛，在外過夜畢業旅行更是孩子們期待，但對特教班學生來說，是遙不可及的夢想，為了這趟圓夢之旅，師生們做足準備，今起展開兩天一夜台北行，木柵動物園、搭貓空纜車，明參觀總統府、立法院、到台北101。

高珠鈴說，新圍國小特教班成立1996年，安置鑑定為中重度身心障礙學童，學童人數10人，有自閉症、智能障礙、聽障等學童，混齡教學。

學校每周三晨光時間是全校社團時間，特教班規畫「製皂快樂」社團，開放普通班學生參與，以普特融合，教導孩子們製作手工皂，從融化皂基、溫度控制、混合色料、層次堆疊、拉花，每周累積不少作品。高珠鈴說，在與學童們閒聊過程中提義賣想法，產生到台北木柵動物園夢想，去年12月24日運動會義賣，獲振聲企業與善心人士捐款，成就了這趟圓夢旅途。

為讓特教班學童們，認識大眾運輸工具，適應長途旅行過程，行前舉行三次校外教學，特教班導師蕭又菁說，特教班學生們跟低年級學童們從學校搭遊覽車到附近熱博、之後安排從學校搭公車到高雄壽山動物園，第三次搭火車到高雄橋頭糖廠，每次距離拉長，讓學童們習慣遠距離。

蕭又菁說，透過校外教學，每個孩子狀況不同根據他們情況做適合學習目標，帶著學童們走入社會，讓他們可以有多點機會跟大眾相處，也能更有勇氣，希望孩童們超越自己，告訴家人可以離家過夜。

這趟旅程有10名特教學童、8名師長陪伴成行，今一早7點多，學童們在屏東火車站集合，五年級林昱辰開心說，「去台北、動物園、看貓熊」，林爸爸林明芳趕來送行，他說，孩子第一趟出遠門，他不擔心，昨晚孩子睡不著覺很期待，期許孩子「跨大步，走出去，視野比較寬闊」。

這趟圓夢之旅，由老師與學生討論行程，每趟交通接駁，讓孩童們不用趕時間，學會運用交通工具，今火車進站前，老師們帶領學童們看時刻表、提醒搭火車注意事項。

屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班學童們展開圓夢之旅，學童們靠著義賣自己做的手工皂經費，開啟這趟圓夢旅程。圖／新圍國小提供
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班學童們展開圓夢之旅，學童們靠著義賣自己做的手工皂經費，開啟這趟圓夢旅程。圖／新圍國小提供
準備出發了，家長也趕來送行，期待孩子們跨大步，走出去。記者劉星君／攝影
準備出發了，家長也趕來送行，期待孩子們跨大步，走出去。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班學童們展開圓夢之旅，學童們超開心，一早從搭火車，準備去搭高鐵，全程都搭乘大眾大運輸工具。圖／新圍國小提供
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班學童們展開圓夢之旅，學童們超開心，一早從搭火車，準備去搭高鐵，全程都搭乘大眾大運輸工具。圖／新圍國小提供
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班學童們展開圓夢之旅，學童們超開心，準備搭火車。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班學童們展開圓夢之旅，學童們超開心，準備搭火車。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班10名學童，今天展開兩天一夜圓夢之旅，在師長陪伴下，全程搭大眾運輸工具到台北，一早在屏東火車站集合出發。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班10名學童，今天展開兩天一夜圓夢之旅，在師長陪伴下，全程搭大眾運輸工具到台北，一早在屏東火車站集合出發。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班10名學童，今天展開兩天一夜圓夢之旅，在師長陪伴下，全程搭大眾運輸工具到台北，一早在屏東火車站集合出發。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班10名學童，今天展開兩天一夜圓夢之旅，在師長陪伴下，全程搭大眾運輸工具到台北，一早在屏東火車站集合出發。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班10名學童，今天展開兩天一夜圓夢之旅，在師長陪伴下，全程搭大眾運輸工具到台北，一早在屏東火車站集合出發。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班10名學童，今天展開兩天一夜圓夢之旅，在師長陪伴下，全程搭大眾運輸工具到台北，一早在屏東火車站集合出發。記者劉星君／攝影

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