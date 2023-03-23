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金手獎保送台科大電機系 庄腳囝仔奮鬥不分日夜

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
東石高中今年有2名學生技優保送上台科大及雲科大。記者黃于凡／攝影
東石高中今年有2名學生技優保送上台科大及雲科大。記者黃于凡／攝影

嘉義縣東石高中為設有普通型高中及技術型高中的學校，近年因應新課綱的變革，各科課程內容多元，也鼓勵學生參加校外比賽，在老師不辭辛勞陪伴下，電機科學生何崇維、蔡宗諺去年獲得全國技能競賽銀牌及銅牌，分別以技優保送台科大及雲科大。

蔡宗諺說，因為對機械領域有興趣，所以選擇就讀東石高中電機科，感謝老師在校用心指導，時常陪練到晚上，假日也不辭辛勞在實習工場指導，因為有長期練習的基礎，在比賽時穩定發揮，不只獲得全國技能競賽銅牌，更拿到全國技藝競賽金手獎季軍。

校方表示，電機科何崇維與蔡宗諺都是社區國中升學學生，入學成績雖未為頂尖，但因對實作課程極有興趣，利用在學期間爭取選手培訓，不分日夜假期在實習工場接受指導老師密集訓練專業技能，参加各項技藝技能競賽皆榮獲佳績。

何崇維、蔡宗諺去年參加全國技能競賽成績優異，取得四技二專技優保送資格，何崇維榮獲工業控制職類銀牌，錄取國立臺灣科技大學機電技優專班；蔡宗諺榮獲電器裝配職類銅牌，錄取國立雲林科技大學電機工程系。

校長蔡吉郎表示，除技藝競賽外，東高職業科也積極訓練學生參加乙級證照考試，今年已取得乙級證照有CNC銑床26人、室內配線17人、汽車修護3位；取得乙級證照除升學可獲額外加分外，也能擁有一技之長，對升學、就業都有益。

升學 東石 實習

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