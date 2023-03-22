彰縣將辦國小教師甄選 納代理教師年資加分機制

彰化縣政府教育處今天指出，7月將辦理國小教師聯合甄選，預計開出95名缺額；教育處指出，甄選加入代理教師服務年資加分機制，服務滿1學年以上，複試教學演示時可加分。

彰縣府教育處發布新聞指出，7月將辦理彰縣112學年度國民小學教師聯合甄選，預計開出4類科95名缺額，其中國小普通班教師有60名、國小英語專長教師20名、國小身心障礙類特殊教育教師10名及國小專任輔導教師5名。

縣府教育處表示，這次甄選首次納入代理教師服務年資加分機制；民國108至110學年度曾在縣內國小擔任長期代理教師，且服務成績優良者，服務滿1學年以上，複試教學演示原始成績加1分，最高可加3分，鼓勵優秀代理教師留在彰化縣任教成為正式教師。

教育處指出，甄選錄取的英語專長教師以專長專用為原則，普通班教師將以分發至偏遠地區學校服務為優先，充實及穩定學校師資，甄選簡章預定於5月1日前在彰化縣政府教育新雲端網站以及彰化縣甄選介聘天地網站公告。