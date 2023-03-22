快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

彰縣將辦國小教師甄選 納代理教師年資加分機制

中央社／ 彰化22日電

彰化縣政府教育處今天指出，7月將辦理國小教師聯合甄選，預計開出95名缺額；教育處指出，甄選加入代理教師服務年資加分機制，服務滿1學年以上，複試教學演示時可加分。

彰縣府教育處發布新聞指出，7月將辦理彰縣112學年度國民小學教師聯合甄選，預計開出4類科95名缺額，其中國小普通班教師有60名、國小英語專長教師20名、國小身心障礙類特殊教育教師10名及國小專任輔導教師5名。

縣府教育處表示，這次甄選首次納入代理教師服務年資加分機制；民國108至110學年度曾在縣內國小擔任長期代理教師，且服務成績優良者，服務滿1學年以上，複試教學演示原始成績加1分，最高可加3分，鼓勵優秀代理教師留在彰化縣任教成為正式教師。

教育處指出，甄選錄取的英語專長教師以專長專用為原則，普通班教師將以分發至偏遠地區學校服務為優先，充實及穩定學校師資，甄選簡章預定於5月1日前在彰化縣政府教育新雲端網站以及彰化縣甄選介聘天地網站公告。

代理教師 彰化

延伸閱讀

代理教師比率不得逾8% 9成5原住民重點國小不合規定

代理師員額失控、22縣市幾無合法 8％上限淪紙老虎條款

重視代理教師勞動權益 台東縣府：8月推完整聘期

桃園代理教師全年聘期中央跟進 張善政：回響超乎意料

相關新聞

另類上學！台南小學生踏溯百年前上學路徑 體驗台江農村生活文化

台南市安順國小學生今天踏溯台江建庄二百年文化路徑，沿著總安街，走著百年前學長姊的上學路，重回到總頭寮十三佃交界的安順公學...

台灣學生科研非凡 歐洲、非洲科展告捷勇奪金銀牌

台灣學生本月參加義大利科學展覽會(I giovani e le scienze)以及突尼西亞國際工程與科技節(I-FES...

培養中市網球、足球新星 民代替2校爭補助改善運動設施

台中南屯黎明國小發展網球運動20餘年，更培養出布農族學生撒璐‧伊斯卡卡夫特等網界新星，但綜合球場長年使用，場地凹凸不平，...

從老鷹殺戮戰場變賞鷹樂土 滿州國小家鄉故事繪本奪冠

每到秋天，北方猛禽灰面鵟鷹過境屏東恆春半島南飛，早年物質缺乏年代，滿州鄉居民獵捕加菜或做成標本外銷，一度被國際保育團體抨...

才藝、競技樣樣出色 台南特教學生毅力讓人動容

台南市教育局慶祝兒童節，今天在慈濟高中舉辦舉辦模範兒童表揚大會，市長黃偉哲頒獎表揚214校342名模範兒童並合影留念，期...

單車環島到東北角 後厝國小與鼻頭國小相見歡

桃園市后厝國小「舞動騎跡FUN眼台灣單車環島」活動今(21)日到新北市瑞芳區鼻頭國小進行校際交流活動，也是環島倒數第二天，後厝師生一到鼻頭國小就受到熱情歡迎，雙方也立馬在球場上打籃球，才藝表演，皆獲得滿堂彩，鼻頭國小也祝福後厝國小順利完成環島，為自己人生留下難忘回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦