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排灣族學生張豐緒品學兼優 瑞芳國中棒球隊投打俱佳

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳國中排灣族學生張豐緒不僅品學兼優，在棒球隊更是投打俱佳。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳國中排灣族學生張豐緒不僅品學兼優，在棒球隊更是投打俱佳。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳國中棒球隊成立至今八年，培育出不少優秀學子，球隊裡頭也有不少原住民臉孔，其中排灣族學生張豐緒，雖然個頭不高，但是具有爆發力，不論是投手或是打擊都有不錯的表現，加上他自我要求高，課業也是都維持不錯的成績，未來他也立志要繼續朝棒球路前行。

打擊練習每一球都賣力揮擊，教練在一旁提點身姿和球棒的握法，這是瑞芳國中棒球隊的訓練現場，大太陽底下小球員認真練習，希望在今年接下來的比賽都能創造自己的好成績，而左投左打的排灣族張豐緒，特別引人注目，投打俱佳加上品學兼優，也讓老師對他讚譽有加。

學生張豐緒說，因為父親也是一位棒球教練，從小耳濡目染，到了國中時因為得知瑞芳國中的棒球隊師資很堅強，訓練也很紮實，因此國中特地跨區到瑞芳就讀，每週按表操課，對於本來就喜愛棒球的他覺得很有成就感，未來也立志明確朝棒球路前行。

瑞芳國中校長王綠琳說，棒球隊講求紀律和品德，在教練和導師的提點下，每位學生都相當有禮貌，球隊中約三分之一都是原住民的孩子，原住民與生俱來的爆發力在體育方面都很厲害，其中張豐緒同學除了四肢發達，頭腦也很好，學業都維持的不錯，希望這些學生在瑞芳國中棒球隊都能打下很好的基礎，未來有興趣再繼續發展，想必都可以獲得不錯的成果。

瑞芳 原住民 排灣族

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