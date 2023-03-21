單車環島到東北角 後厝國小與鼻頭國小相見歡

桃園市后厝國小「舞動騎跡FUN眼台灣單車環島」活動今(21)日到新北市瑞芳區鼻頭國小進行校際交流活動，也是環島倒數第二天，後厝師生一到鼻頭國小就受到熱情歡迎，雙方也立馬在球場上打籃球，才藝表演，皆獲得滿堂彩，鼻頭國小也祝福後厝國小順利完成環島，為自己人生留下難忘回憶。

鼻頭國小校長李延昌說，過去兩校常有校際交流，這次看到後厝國小師生一行人已經完成一千多公里的單車環島，今日也特地到鼻頭國小相見歡，真的相當感佩，相信這趟環島之旅對於後厝國小的畢業生都是難忘的回憶。

後厝國小學生陳品妍說，環島到其中一段時因為單車掉鍊，所以一度想放棄那路段，後來在同學的陪同下，還是完成了自己快要放棄的部分，現在回想起來覺得有堅持下去真的是太棒了。

後厝國小學生林威呈說，自己原本對單車環島興趣缺缺，但是在父親的鼓勵下開始訓練課程，沒想到在出發前幾個禮拜父親因病過世，因此他堅持要完成環島來完成父親的遺願。

后厝國小校長王建興表示，單車環島活動今年邁入第十屆，每一次單車環島都帶給孩子們永生難忘的經驗，從訪問歷屆校友最懷念的活動，大都是單車環島，過程中克服生理與心理的煎熬與挑戰，想放棄又不甘心，忍耐挑戰生理與心理的最大極限，是一生中最難忘懷的經驗，自行車環島建立孩子的自信心，培養挫折容忍力以及耐力，在他們的人生中，產生了難以磨滅的潛在力量。